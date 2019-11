‘Ecommerce Tour’, el mayor evento de comercio electrónico y marketing online aterriza en A Coruña Comunicae

lunes, 4 de noviembre de 2019, 16:58 h (CET) Empresas como Coosy, Webloyalty, Minimalism Brand, FuikaOmar o Soloimprenta participarán en el encuentro para compartir sus casos de éxito, sus experiencias y plantear las tendencias que se vislumbran en el comercio electrónico La mayoría de los usuarios gallegos apuestan desde hace un par de años por realizar sus compras a través de Internet. Todo un cambio en los hábitos de los consumidores en Galicia, ya que hasta hace no mucho el comercio electrónico ocupaba poco espacio y casi se limitaba al ocio. Actualmente el número de usuarios que adquieren productos de consumo y servicios a través de este método ha aumentado exponencialmente. Galicia es la segunda comunidad de España que más compra por Internet, según el informe del 2º Observatorio sobre hábitos en eCommerce de Trusted Shops*, en concreto, un 31,2% de los gallegos asegura que realiza compras online una, o más de una vez a la semana frente a la media española que se sitúa en el 26,3%. Galicia comparte posición con Castilla y León, ambas con un 31,2% y son superadas por Cantabria 33,3% y seguidas por La Rioja (30,8%) todas ellas superando la media nacional.

Este estudio también revela que los productos más demandados en Internet por los consumidores en Galicia son los relacionados con moda y accesorios (65,6%), seguidos por los billetes y reservas de hotel para viajes (60,7%) y los bienes tecnológicos (59%). Aunque el comercio electrónico se ha visto incrementado entre la población gallega, la seguridad es aún uno de los frenos a la hora de comprar online. En el momento de elegir una u otra tienda online, la seguridad suele ocupar el primer o segundo puesto en puntuación para la práctica totalidad de los ciudadanos, seguida de cerca por el precio. Otros aspectos que importan a los compradores online son la fiabilidad de la oferta y la garantía de reembolso.

“Ecommerce Tour A Coruña”: 14 de noviembre

Tras el éxito de la edición anterior, al que acudieron más de 200 profesionales del mundo del ecommerce y del sector digital, con el objetivo de conocer de primera mano el sector del comercio electrónico en la ciudad coruñesa, el Ecommerce Tour vuelve el próximo jueves 14 de noviembre al Palacio de Exposiciones y Congresos Palexco (A Coruña), donde se espera que este año se incremente el número de asistentes, para dar a conocer las últimas novedades en comercio electrónico, logística, transformación digital, email marketing y omnicanalidad. “Las posibilidades que ofrece la tecnología y el comercio electrónico permite apostar por el empleo local y las empresas de reciente creación. Para hace frente a la transformación digital, el evento dispone de casos de estudios, ponencias y mesas redondas de diferentes compañías en la comunidad gallega”destaca Samuel Rodríguez, Socio Director de Ecommerce News, empresa encargada de la organización del evento.

Las entradas ya están disponibles de forma gratuita y están dirigidas a profesionales, emprendedores y startups con estrategias digitales, lo que permitirá tener la posibilidad de hacer networking, conocer casos de éxito y compartir conocimientos con otras empresas del sector.

Casos de éxito como Soloimprenta o Minimalism Brand

Los asistentes del Ecommerce Tour A Coruña tendrán la oportunidad de conocer in situ casos de éxito del ecommerce gallego como Soloimprenta de la mano de Juan Calvo, CEO y fundador de la compañía. Nacida hace siete años, Soloimprenta.es es una web 100% española que desde sus inicios ya se posicionó como una de las empresas de referencia de su sector, basándose en los principios y valores del buen comercial: seriedad, trato cercano y personalizado, que piensa 100% en el cliente. Además, Minimalism Brand, un ecommerce especializado en venta de moda responsable y minimalista, que fabrica sus productos a través del reciclaje de plástico y que en muy poco tiempo se ha convertido en el ecommerce de moda en el panorama digital español.

El evento contará con el patrocinio de BBVA, WebLoyalty, Sabadell, Don Dominio, Fotografía eCommerce, Retail Rocket y Vino Premier.

Ecommerce Awards A Coruña 2019

Uno de los momentos destacados de la jornada será conocer a los ganadores de los Ecommerce Tour Awards Galicia 2019, que reconocen la labor a las mejores tiendas online y proyectos de la región. Todas las empresas que así lo deseen ya pueden presentar sus candidaturas desde este momento hasta el 8 de noviembre en el siguiente enlace: https://bit.ly/2WkOFxm

Para conseguir tu entrada puedes pinchar en el siguiente link: https://ecommercenewstickets.com/es/events/ecommerce-tour-a-coruna-19

