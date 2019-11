El Ministerio de Educación informa sobre el aumento de alumnado en FP, ante el nuevo escenario laboral Comunicae

lunes, 4 de noviembre de 2019, 16:18 h (CET) Las enseñanzas no universitarias siguen irrumpiendo en el panorama formativo, en cuanto a elección de estudios por parte del alumnado español. Y es que los conocimientos técnicos que proporciona la Formación Profesional, en su caso, son altamente demandados en las ofertas de trabajo actuales, por encima de otro tipo de aprendizaje como puede ser el adquirido en la Universidad Según datos del Ministerio de Educación, la FP eleva a 23.000 personas su alumnado durante el curso 2019-2020, proclamándose como la etapa educativa no universitaria que más aumenta su número de estudiantes, en este período, teniendo en cuenta el informe Datos y cifras. Curso escolar 2019-2020, publicado por este organismo.

Más concretamente, en este informe se refleja que un total de 14.000 estudiantes han optado por matricularse en Ciclos de FP Grado Superior, con un incremento de 3,5%, y 8.000 en Ciclos de Grado Medio, aumentando un 2,2% las cifras anteriores. En cuanto a los estudios de FP Básica, el informe revela la matriculación de 1.000 nuevas personas más, aumentando así la cifra en un 1,3%. Con todo ello, son 862.000 las personas matriculadas en Formación Profesional en toda España durante el período 2019/2020.

En el año escolar abordado en el estudio del Ministerio, el número de alumnos/as que se encuentran estudiando enseñanzas de régimen general no universitarias se registra en 8.237.000 personas. Entre estas enseñanzas, a parte de la Formación Profesional, se contemplan: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Educación Especial, entre otras. El total de alumnado que se ve incrementado este curso, respecto al año anterior, es de un 0,2%, lo que viene a ser un total de 20.000 estudiantes más, teniendo en cuenta las diferencias en la variación entre las diferentes enseñanzas.

En cuanto a los estudios de Educación Secundaria Obligatoria, la cifra de alumnado asciende hasta un 2% más que año anterior, con un incremento de 40.000 estudiantes, y en Bachillerato, (tanto presencial como a distancia), son 5.000 las personas que hacen crecer las cifras anteriores, hasta en un 0,8%. Estos datos afectan positivamente a la etapa de Formación Profesional, a la que se puede acceder desde ESO y Bachillerato, entre otras vías, ya que la FP cada vez despierta más interés entre futuros/as profesionales en distintos sectores, ante la inminente demanda de contar con personal cualificado en estos estudios para cubrir una gran cantidad de puestos de trabajo.

Los datos sobre abandono educativo temprano que ofrece el informe del Ministerio de Educación, son así mismo favorables en el período 2019/2020, dado que se observa una mejora de 0,4 puntos respecto al año anterior, y de 5,7 puntos respecto a 2013. Estos datos acercan el porcentaje de abandono educativo temprano al 15% que el Ministerio marca como objetivo para cumplir la Estrategia Europa 2020.

Desde el Centro de Formación Profesional en Granada, CFI Reina Isabel, se imparten Ciclos de Grado Medio y Grado Superior, así como estudios de máster, entre otras enseñanzas, que dan cabida a los intereses reales que demanda hoy en día el mercado de trabajo, y que requerirá también para los próximos años. Este centro, además, dota a su alumnado de formación complementaria en Ingles, así como de programas de movilidad internacional y prácticas profesionales, para capacitarle debidamente, con la cualificación que exige el nuevo escenario laboral.

La urgencia de contar con personal formado para adaptarse a las nuevas necesidades laborales se hace patente, en consecuencia, puesto que se prevé que para 2020 la mitad de empleos soliciten a perfiles procedentes de FP, mientras que un 35% solo demandarán a perfiles con titulación universitaria.

Aprender un oficio a corto y medio plazo, con la enseñanza técnica que requiere, es por tanto la forma más directa de entrar a formar parte del mercado laboral, a través de una formación práctica que permita crecer profesionalmente desde la incorporación a un puesto de trabajo, tras superar la formación técnica que proporcionan los estudios de Formación Profesional.

