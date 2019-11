SiteMinder lanza la primera conexión universal a apps con servicios para clientes de cualquier hotel Comunicae

lunes, 4 de noviembre de 2019, 12:43 h (CET) La Hotel App Store permite a los hoteles elegir entre más de 100 aplicaciones para ofrecer a sus clientes mejoras en su habitación, tours, traslados, reservas en restaurantes y entradas a actividades lúdicas, entre otras SiteMinder, la plataforma de adquisición de huéspedes líder en el mundo, lanza hoy la Hotel App Store: la primera plataforma que permite a establecimientos de todos los tamaños descubrir, elegir y conectar, de la forma más sencilla, distintas aplicaciones a sus sistemas de gestión para mejorar la experiencia de los huéspedes y aumentar los ingresos.

La presentación del producto, que tiene lugar en la World Travel Market de Londres, representa un paso importante para aquellos hoteles que tienen dificultades para adaptarse a los cambios de comportamiento de los huéspedes porque no disponen de la tecnología necesaria para hacer frente a las nuevas tendencias. Hasta ahora, los mercados hoteleros han sido ambientes muy herméticos, a los que solo se podía acceder utilizando el sistema de gestión hotelera (PMS) asignado por el proveedor del mercado. La Hotel App Store de SiteMinder ahora brinda acceso a todos los hoteles, ofreciendo conexión a más de 100 aplicaciones que abarcan servicios incluyendo la gestión de ingresos (revenue management) y la venta de servicios adicionales, la comunicación con los huéspedes, la gestión de los comentarios y opiniones de los huéspedes, el control de las habitaciones, los servicios de traslado y el acceso sin llave al hotel; todo a través de una única interfaz y con acceso a más de 80 PMS o al gestor de canales (channel manager) de SiteMinder.

Entre las aplicaciones disponibles en la Hotel App Store se encuentran Cendyn, TrustYou, OpenKey, Welcome Pickups y Oaky, así como Beonprice y Prime Guest con sede en España. Uno de los primeros usuarios de la Hotel App Store es el grupo hotelero líder en Europa, Muthu Hotels & Resorts que ya está integrado con aplicación Oaky. El director de comercio electrónico de la cadena hotelera, Nuno Sacramento, ya ha visto un aumento tanto de los ingresos como de las tarifas diarias medias desde que empezaron a utilizar Oaky para llevar a cabo campañas de venta de servicios adicionales antes de la llegada del huésped.

"La Hotel App Store es ideal para encontrar soluciones ya preparadas que no se nos han ocurrido o que no hemos podido encontrar. Se ha convertido en una plataforma de confianza para encontrar servicios que normalmente necesitan desarrollo e integraciones adicionales", explica Nuno Sacramento.

La Hotel App Store de SiteMinder cuenta con tecnología inteligente incorporada que solo recomienda las aplicaciones relevantes para los usuarios de hoteles, basándose en sus perfiles y en sus selecciones anteriores. Es el capítulo más reciente de la evolución de la plataforma de SiteMinder, que en 2018 generó más de 28.000 millones de dólares estadounidenses en ingresos para 35.000 hoteles de todo el mundo. La Hotel App Store se suma a la red de conexiones de SiteMinder que ya cuenta con más de 800 proveedores de canales de reservas y sistemas de gestión hotelera, que en su conjunto conforman el ecosistema hotelero más grande y abierto existente.

La Hotel App Store llega 18 meses después del lanzamiento de SiteMinder Exchange, un centro de conectividad que permite a los proveedores de datos hoteleros y a los desarrolladores de aplicaciones transferir información sobre los huéspedes de un sistema a otro. Desde hoy, los hoteles que utilizan un proveedor de datos conectado a SiteMinder Exchange, incluyendo los sistemas de gestión hotelera (PMS) y el channel manager de SiteMinder, pueden utilizar la Hotel App Store para acceder a las aplicaciones.

"En SiteMinder nuestro objetivo siempre ha sido ayudar a los hoteleros con una tecnología que consigue marcar la diferencia y la Hotel App Store es una prueba definitiva de ello. A lo largo de los años, hemos presenciado la llegada de nuevas soluciones tecnológicas para mejorar la gestión de los alojamientos, pero nunca antes los hoteleros habían tenido la posibilidad de elegir libremente entre las distintas opciones existentes, a través del sistema que ya conocen y en el que confían. Los hoteleros siguen enfrentándose al reto de los datos y de la accesibilidad. Con SiteMinder Exchange hemos resuelto la cuestión de los datos y ahora, con la Hotel App Store, estamos convirtiendo la accesibilidad en un problema del pasado", comenta Dai Williams, director de desarrollo de SiteMinder.

Sobre SiteMinder

En una época en la que los huéspedes tienen más opciones que nunca cuando viajan, el propósito de SiteMinder es liberar el potencial de los hoteles con la tecnología que realmente marca la diferencia. SiteMinder es la plataforma de captación de viajeros líder mundial en la industria hotelera. Es pionera por sus soluciones ingeniosas y sencillas que consiguen que los hoteles, de todos los estilos y tamaños, atraigan a huéspedes de todo el mundo, acompañándolos en cada etapa de su viaje. Gracias al papel esencial que juega en el sector, SiteMinder se ha ganado la confianza de más de 35.000 hoteles en 160 países, generando más de 87 millones de reservas que, para los hoteles, representan ingresos superiores a 28 mil millones de dólares cada año. Para más información, visitar www.siteminder.com

