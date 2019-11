La Escuela de Negocios y Dirección -ENyD recibe el reconocimiento a la Mejor Escuela de Negocios Online en los I Premios a la Excelencia Empresarial organizados por elEconomista Comunicae

lunes, 4 de noviembre de 2019, 12:14 h (CET) El reconocido economista, José María Gay de Liébana, hizo entrega del galardón “Mejor Escuela de Negocios Online” a Francisco Santos, Director de la Escuela de la Escuela de Negocios y Dirección. Francisco Santos ha explicado que este galardón “es un reconocimiento al esfuerzo que hacen las decenas de profesionales que forman parte de ENyD” La Escuela de Negocios y Dirección - ENyD ha recibido el reconocimiento a la Mejor Escuela de Negocios Online en los I Premios a la Excelencia Empresarial organizados por elEconomista en la ciudad de Barcelona.

En la tarde del 30 de octubre tuvo lugar la ceremonia de la entrega de los I Premios a la Excelencia Empresarial organizada por el diario económico elEconomista y en la que se entregaron los premios fallados por un jurado de especialistas de reconocido prestigio. El objetivo de estos galardones es reconocer a las empresas de nuestro país que se diferencian por su espíritu emprendedor y su esfuerzo constante por mantenerse en primera línea de un mercado global y cada vez más competitivo.

Al recoger el premio, Francisco Santos, director de ENyD, felicitó, en nombre de todo el equipo, a todos los premiados y, en especial, a elEconomista, “por haber confiado en ENyD”. Sin ninguna duda, este galardón “es un reconocimiento al esfuerzo que hacen las decenas de profesionales que forman parte de ENyD”.

“En casi 20 años hemos conseguido que 40.000 personas confíen en nosotros. Esto nos ha permitido influir, de alguna forma, en su desarrollo profesional y personal. El principal objetivo desde que se fundó ENyD, ha sido formar personas para que desarrollen empresas con la finalidad de conseguir un mundo mejor, mejores líderes y un mejor entorno profesional para todo el mundo”.

ENyD está muy bien posicionada en cuanto a innovación y calidad educativa, ya que anteriormente han sido premiados en esta misma área. Esa parte la trabajan analizando e incorporando las últimas tendencias en educación no presencial, nuevas herramientas, nuevas metodologías, etc. Fruto de todo este trabajo vienen todos los reconocimientos que le están llegando este último año a la institución académica.

Concretamente, en apenas dos meses, ENyD ha recibido dos importantes galardones. Por una parte el Premio Emilio Castelar 2019, que reconoce su compromiso por construir una sociedad mejor y, por otra, el Premio a la Mejor Escuela de Negocios Online, otorgado por elEconomista. Además, ENyD se sitúa en el Top 5 de las instituciones académicas españolas en el Ranking Educativo Innovatec.

Bajo el lema “Damos voz a la innovación haciendo visible el progreso” elEconomista ha dado forma a esta iniciativa que culminó con la Gala que se celebró el jueves 30 en las instalaciones de Foment del Treball en Barcelona. Unos premios en los que el Corporate Compliance juega un papel determinante en el futuro empresarial de un mercado globalizado que cada vez demanda más transparencia y ética empresarial.

El acto fue presentado por la presentadora de televisión, Elsa Anka, y reunió a los profesionales y directivos de las empresas galardonadas, que pertenecen a sectores tan variados como el tecnológico, el energético, el financiero, el textil, el inmobiliario o el de formación, como ha sido nuestro caso.

La apertura corrió a cargo del Consejero Delegado de elEconomista, Pablo Caño. El reconocido economista José María Gay de Liébana fue el encargado de hacer la entrega de los galardones. Por último, Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball de Cataluña, procedió a cerrar el acto.

Para Francisco Santos, este premio supone un reconocimiento al esfuerzo diario de ENyD por la excelencia empresarial, la innovación y la lucha constante por la satisfacción de sus alumnos.

