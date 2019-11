El vídeo de las granadas de Elche sobre el buen interior del tío Jesús que se ha hecho viral Comunicae

lunes, 4 de noviembre de 2019, 09:38 h (CET) La campaña 'Cuando tienes buen interior' de la Denominación de Origen Protegida de la Granada Mollar de Elche está protagonizada por el tío Jesús, el abuelo que donó los ahorros de toda su vida para terminar de construir la guardería del pueblo El vídeo que le ha dedicado la Denominación de Origen Protegida (DOP) de la Granada Mollar de Elche al tío Jesús ha logrado emocionar a miles de personas por el gran corazón de este abuelo, de 88 años, que donó los ahorros de toda su vida para que terminaran de construir la guardería de su pueblo (Piornal).

A la DOP de la granada mollar de Elche le cautivó la historia de tal manera que quiso rendirle un homenaje y prepararle una sorpresa que ha quedado plasmada en este vídeo que se ha convertido en viral y que forma parte de la campaña 'Cuando tienes buen interior'.

En el vídeo, aparece Jesús Vicente Díaz dirigiéndose a la guardería de su pueblo mientras que los vecinos y amigos relatan su historia y lo que ha supuesto para el municipio, hasta que llega al centro y sucede algo mágico que no se espera.

Las reacciones y comentarios en redes sociales se han ido multiplicando con más de 200.000 reproducciones en menos de una semana en redes sociales como Youtube y Facebook donde 3.500 personas han compartido este contenido elogiando al tío Jesús del que dicen que es una “persona magnífica, generosa, de gran corazón, que ojalá hubiera muchos como él” y que es de esas personas “que van dejando huella” a la vez que han destacado la iniciativa que ha tenido la Denominación de Origen de la Granada Mollar de Elche.

Por su parte, el presidente de la DOP de la Granada Mollar de Elche, Francisco Oliva, se ha mostrado muy contento por la acogida que ha tenido la campaña ‘Cuando tienes buen interior’ que pone el foco en aquellos valores que son únicos, que mejoran el entorno y que demuestran que lo mejor está en el interior como ocurre con la granada mollar de Elche.

Una fruta con buen interior

Para el presidente de la DOP, lo mejor de la granada mollar de Elche está en el interior por su sabor dulce, su semilla blanda y comestible y por las propiedades saludables de esta superfruta.

Sin embargo, apunta Oliva, “para algunas personas su aspecto exterior no es tan llamativo porque hay otras variedades que son muy rojas y pueden parecer más atractivas al consumidor”. Por ese motivo, continúa el presidente de la DOP, “queremos llamar la atención de los consumidores, que vean más allá de la imagen exterior y se centren en nuestro buen interior y en las características que convierten a la mollar de Elche en una granada única”.

Principales productores de Europa

La Denominación de Origen Protegida (DOP) de la Granada Mollar de Elche ampara a 40 municipios de tres comarcas del Sur de Alicante, concentra más del 75% de la producción nacional de granadas y son los principales productores de Europa.

La granada mollar de Elche está de temporada, la campaña se prolongará hasta el mes de enero y se estima una producción de 45.000 toneladas.

