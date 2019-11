Arturo López, fotografiar para concienciar

A las 13:00 horas del próximo miércoles 13 de noviembre del año en curso, en el Museo Universitario Casa de los Muñecos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), cuando se inaugure en el Centro Histórico de la capital poblana la exposición Su Majestad, el fotógrafo Arturo López Sánchez (Puebla, Puebla, México, 14 de marzo de 1976), dará un paso más en la tarea que se ha echado a cuestas de concienciar a través del resultado de su lente. Con motivo de ese episodio que resultará tan significativo para Arturo, me he permitido reflexionar en torno a su trayectoria y al valor del camino macrofotográfico que ha elegido como una de sus sendas artísticas.



Conocí a Arturo López hace como ocho años, cuando junto con Nereo Zamitiz y Hugo Islas decidieron llevar a Sabersinfin.com su programa radiofónico El Vórtice.



Son varias las anécdotas que desde entonces hemos compartido, todas ellas con líneas comunes como el respeto, la amistad y el amor por el arte en sus múltiples expresiones.



Con Arturo he dialogado sobre distintos tópicos, siempre ha destacado como punto importante la fotografía, tanto así que él diseñó la portada de mis libros Píldora Roja (2013) y Educar(se). Aportes para la educación del siglo XXI (2014); también contribuyó gráficamente para mi más reciente poemario Resurgir de la cera (2019).



En estos años he visto desde lugar privilegiado la maduración del ser humano y cómo es que a la par ha ido surgiendo el artista.



Arturo López siempre ha estado vinculado a los temas sociales, siempre ha buscado ligar las artes con la capacidad de transformación de su entorno y muy particularmente de la ciudad que le vio nacer y crecer, porque no obstante que su destreza en el idioma inglés le ha llevado a otras latitudes, nunca ha renunciado ni renegado a sus raíces.



Con una juventud madura, Arturo López da un paso firme al montar una exposición en un escenario tan importante para los poblanos, la cual además tiene por foco la belleza expuesta a través del seguimiento macrofotográfico de las abejas, los insectos trascendentales para la polinización de más del 70% “de las cien especies de cultivos que abastecen el 90% de los alimentos del mundo” (¿Porqué son importantes las abejas en la vida del ser humano? Consultado en: eoi.es).



Por otra parte, para quienes no estamos versados en fotografía es importante tener presente que la macrofotografía es una técnica por la cual el motivo central de cada fotografía es expuesto en una dimensión mayor a la que verdaderamente corresponde en la realidad.



De acuerdo con la breve charla que sostuve con Arturín -como le llamamos cariñosamente-, Su Majestad es una exposición que consta de sesenta fotografías de abejas captadas en la ciudad de Puebla, en Cholula y en Canadá; la cual pretende sensibilizar, a través de la belleza, sobre la función clave de las abejas en la conservación de los ecosistemas y de los seres humanos.



López Sánchez dice que de alguna forma las abejas le dieron cierto “permiso” para captar parte de su intimidad, esto propició una relación íntima que espera transmitir al espectador.



Su Majestad hace alusión a la abeja reina que en todo panal habita, pero también a la especie gracias a la cual nos

alimentamos y sobrevivimos.



Conociendo a Arturo estoy seguro que Su Majestad atrapará al espectador y que en su conjunto constituye un llamado de atención, un pellizco fraterno que nos saqué de nuestra ceguera ante esos diminutos seres a los cuales les debemos tanto.



Felicito a Arturo López por el paso que dará con Su Majestad y me congratulo enormemente de que nos consideremos amigos.

Enhorabuena Arturín.



Nos vemos en la próxima entrega. Te espero.