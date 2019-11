¿One of us? Valentín Abelenda Carrillo, Girona Lectores

sábado, 2 de noviembre de 2019, 12:22 h (CET) "One of us", es una iniciativa europea de carácter pre-político que encabeza Jaime Mayor Oreja, y que se convierte en una referencia de la respuesta humanista y cristiana en un contexto marcada por el abandono de las raíces del viejo continente. Su reto es promover la cultura de vida, un horizonte señalado por San Juan Pablo II: una cultura que nos hace tomar conciencia de la belleza del mundo, de la dignidad sagrada de cada persona y de la nobleza de la tarea a la que estamos llamados.

