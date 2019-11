Inteligencia artificial: ¡últimas ofertas! Gerardo Hernández, Zorroza (Getxo) Lectores

sábado, 2 de noviembre de 2019, 12:21 h (CET) No hay que ser demasiado malpensado, sabiendo lo que mueve a las Economías, si digo que la apuesta por enseñar el manejo de la IA en FP no va orientada al interés de los alumnos, tanto como a servir a los intereses del sistema productivo, cada vez más mecanizado e independiente de las aspiraciones del individuo. En el caso de los resultados obtenidos por los niños de Finlandia, estoy un poco "hasta el higo" de los indicadores, que lo que indican, eso sí, es homologación de los alumnos, como si estos fueran equiparables y su deseo íntimo ser evaluados sin atender a su particularidad, ni a sus tiempos de maduración.



La sabiduría del maestro para educar, o extraer (del latín ex-ducere) lo que sus alumnos pueden dar, en este contexto, queda sometida a una cada vez mayor burocracia. Y educar, además, no es lo mismo que implementar (del latín imple, llenar) conocimientos o capacidades, que luego pretenden ser medidas siguiendo las últimas tendencias del momento; mostrando con ello, lo gilipollas que podemos llegar a ser y nuestro previsible destino final, si no lo remediamos. Y tendrá eso que ser individualmente, sin atender a tanta paparrucha.

