Nadal sigue intratable y llega a semifinales en París

El tenista español Rafa Nadal doblegó (7-6(4), 6-1) al francés Jo-Wilfried Tsonga este viernes para lograr el billete a semifinales del torneo de París-Bercy, último Masters 1.000 de la temporada, donde se medirá con el canadiense Denis Shapovalov, mientras que el serbio Novak Djokovic sigue vivo y muy fuerte por el otro lado del cuadro.



Nadal volvió a ser un martillo con su derecha y un tenista muy efectivo y seguro con su saque. De nuevo el primer set fue el que marcó las diferencias, donde se impuso en la muerte súbita. Tsonga, que había dado lo mejor, comenzó a perder la concentración en sus golpes en una rendición que aceptó el español.



El balear, que aspira al primer título en París que le daría el número uno del mundo a final de temporada en lucha con Djokovic, no dio opción a un Tsonga en plena resurrección de su carrera. Nadal jugó su tercer partido en París a un marcha rápida desde inicio. Juegos en blanco con su saque y una derecha ganadora.



La velocidad de piernas también se deja notar en un Nadal que no jugaba casi desde el US Open, más allá de un partido en la Laver Cup. El balear levantó un 0-30 en el quinto juego y la igualdad sobre la pista llevó la manga a la muerte súbita. Ahí fallaron los saques de repente a ambos, pero Nadal reaccionó antes para ponerse por delante.



Para Tsonga fue un golpe difícil de encajar y que mascaba aún cuando Nadal hizo el 'break' en el inicio del segundo set. Con el 3-0 y el balear intratable, el parcial se convirtió en una cuenta atrás para ver al español en semifinales, con un 6-1. El español se medirá ahora con un Shapovalov que se impuso (6-2, 6-2) a Gael Monfils.



El aún número uno del mundo despachó en una hora y con un 6-1, 6-2 la amenaza de Tsitsipas, quien le había ganado dos de los tres partidos que habían jugado. 'Nole' rompió dos veces en cada set el saque del griego, y no hizo frente a ninguna bola de 'break', para llegar lanzado a semifinales de París.



Tsitsipas se puede centrar ya en preparar su estreno en la Copa de Maestros, mientras que el serbio se medirá con el búlgaro Grigor Dimitrov, quien tiene un 8-1 desfavorable en duelos directos.