Andalucía y la Organización Panamericana de la Salud colaboran para mejorar los servicios de salud en Latinoamérica Formar profesionales, envejecimiento saludable, donación y trasplante, telemedicina, etc Francisco Acedo

@Acedotor

viernes, 1 de noviembre de 2019, 09:44 h (CET) Responsables de la Consejería de Salud y Familias y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han mantenido una reunión de trabajo para retomar el trabajo conjunto con el objetivo de mejorar los servicios de salud en Latinoamérica. La OPS representa a 52 países y territorios de Latinoamérica y, desde 1992, viene trabajando de forma conjunta con Andalucía para reforzar la capacidad institucional de los sistemas y servicios de salud adaptados a las necesidades actuales e intercambiar experiencias.



Esta colaboración se traduce actualmente en distintas líneas de actuación en las que la Administración andaluza ofrece apoyo y asistencia técnica. Además, ambas administraciones trabajan de manera conjunta para fortalecer la capacitación de profesionales, formación y promoción en salud pública entre otras áreas. Entre las líneas de trabajo que se plantearon durante el encuentro, cabe mencionar: el refuerzo institucional, el envejecimiento saludable, la donación y trasplante, bancos de sangre, la prevención de la cronicidad o las soluciones digitales y la telemedicina.



En el encuentro de trabajo que han mantenido las dos entidades han participado la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García; la directora general de Personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Pilar Bartolomé, y la directora gerente de la EASP, Blanca Fernández-Capel, acompañados por la consejera técnica de relaciones institucionales de la Consejería de Salud y Familias, Ana María Carriazo, y el director del área de salud internacional de la EASP, José Ignacio Oleaga. Por parte de la Administración andaluza. Por parte de la OPS, han estado presentes el director del Departamento de Relaciones Externas, Alianzas y Movilización de Recursos, Alberto Kleiman, y la asesora en Alianzas, Regina Campa.



La Organización Panamericana de la Salud trabaja con los países de la región para mejorar y proteger la salud de su población. De esta forma, ofrece cooperación técnica en salud a sus países miembros, combate las enfermedades transmisibles y ataca los padecimientos crónicos y sus causas, fortalece los sistemas de salud y da respuesta ante situaciones de emergencia y desastres.



La OPS está comprometida a lograr que cada persona tenga acceso a la atención de salud que necesita, de calidad, y sin caer en la pobreza. Por medio de su labor, promueve y apoya el derecho de todos a la salud.



Con el fin de lograr estas metas, fomenta la cooperación entre países y trabaja en forma colaborativa con los ministerios de Salud y otras agencias de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, agencias internacionales, universidades, organismos de la seguridad social, grupos comunitarios y otros socios. La OPS vela porque la salud sea incluida en todas las políticas y porque todos los sectores hagan su parte para asegurar que las personas vivan más y mejores años de vida, porque la salud es nuestro recurso más valioso.



Bajo su liderazgo, se establecen las prioridades sanitarias de la región para enfrentar juntos problemas comunes que no respetan fronteras y que, en muchos casos, pueden poner en riesgo la sostenibilidad de los sistemas de salud.

La OPS es la agencia especializada en salud del Sistema Interamericano y sirve como la oficina regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

