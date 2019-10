Este invierno Aldro ayuda a reducir el gasto en calefacción Comunicae

jueves, 31 de octubre de 2019, 16:18 h (CET) Con el desplome general de la temperatura, los hogares españoles han encendido ya la calefacción. Pequeños gestos y hábitos ayudarán a ahorrar energía para beneficio del medioambiente y de la factura de luz y gas La calefacción representa el 47% de la factura energética, según la OCU. Replantear los hábitos energéticos, bien sea por conciencia ecológica o por controlar la economía doméstica, es importante para no derrochar energía. El hogar es un buen escenario para empezar a poner en práctica criterios de eficiencia energética , sobre todo con el encendido de la calefacción de cara al invierno.

Adecuar el hogar para no pasar frío pasa por hacer una revisión de la caldera para optimizar su uso y ahorrar en el consumo de gas. Una caldera que da problemas puede consumir hasta un 15% más de energía y sufrir averías con un alto coste de reparación. Por ello, la comercializadora energética Aldro ofrece a sus clientes un servicio de mantenimiento de la caldera que garantiza su correcto funcionamiento protegiéndoles frente a posibles imprevistos. Asimismo, ofrece el Plan Renove de Calderas con el que reemplazar la caldera por una nueva más eficiente, además del servicio de mantenimiento para aumentar su vida útil y reducir el consumo.

Desde Aldro aconsejan también prestar atención a los radiadores. Antes de ponerlos en funcionamiento hay que purgarlos para dejar escapar el aire que se va acumulando en su interior haciendo que se creen bolsas que impiden el paso de agua caliente. Solo hay que abrir el purgador del radiador y colocar un cuenco o plato hondo que recoja el agua que saldrá confirmando que no queda nada de aire. Además, como habrá cambiado la presión del agua habrá que abrir la llave de la presión de la caldera hasta que alcance el nivel entre 1 y 1.5 bares.

Otro aspecto a tener en cuenta en relación a los radiadores es no taparlos. Muchas veces se coloca ropa encima de ellos para que se seque más rápido o se incorpora alguna repisa para aprovechar espacio y dejar encima las llaves o algún elemento decorativo que vista el hogar. Todo ello dificulta la correcta difusión del aire caliente, pues al encontrar obstáculos en su camino hacia arriba para generar corrientes de aire caliente que se mueva por la estancia, hace que esta tarde más en calentarse y se fuerza a la caldera a trabajar más, lo que implica un mayor consumo energético que podría significar unos 40€ más al año.

Para que perdure la temperatura en el interior del hogar es de vital importancia un correcto aislamiento del mismo. Invertir en doble acristalamiento que aísle del frío puede traducirse en un ahorro importante. Aldro aconseja recurrir también a soluciones más sencillas como colocar burletes, impermeabilizar ventanas con silicona, colocar zócalos o alfombras, etc. para evitar fugas del calor. Subir persianas durante el día para que el sol caliente las ventanas y bajarlas por la noche para proteger a la vivienda del frío, poner cortinas o tapar las rendijas de ventilación son algunos gestos que se pueden incorporar a la rutina para un consumo eficiente de la calefacción.

Mantener la temperatura de la vivienda a 21º es otra de las claves a la hora de hablar de ahorro. Por cada grado adicional se consume entre un 7 y un 10% más de energía, alrededor de 30€ anuales. Aldro, que se caracteriza por ayudar a sus clientes a ahorrar en sus facturas de energía,recomienda la instalación de termostatos y temporizadores para programarla calefacción y que la caldera se encienda cuando la temperatura sea inferior a los 21º, por ejemplo.

Controlando la potencia y la tarifa contratada para ajustarla a los hábitos y las necesidades de cada hogar también se puede reducir la factura energética. Aldro ofrece así tarifas personalizadas que ayudan a sus clientes a ahorrar en sus facturas y les ofrecen soluciones específicas para mejorar la eficiencia energética.

Con estos servicios y consejos de Aldro, ahorrar en la factura energética será más fácil este invierno.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Hipertin presenta sus tres nuevos productos dentro de su línea Hi-Style Shopping Apps de GoodBarber: El futuro del comercio electrónico está aquí El escenario de no acuerdo sigue existiendo y las empresas deben de prepararse ante el Brexit según Ayming El Hotel Botánico invita a las parejas a diseñar una boda de ensueño en su mágico evento ‘Wedding Glam’ Speedy presentará su concepto de taller rentable en Valladolid los 7 y 8 de noviembre 2019