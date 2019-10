Talio participa en la feria de empleo joven de Lanbide Comunicae

jueves, 31 de octubre de 2019, 15:18 h (CET) El pasado día 22 de octubre, Ismael Medina, coordinador de Talio asistió a la feria Merkalan de Lanbide en el palacio Kursaal de Donostia para exponer y transmitir la forma de ser y actuar a través de la organización de Talio La feria Merkalan de Lanbide, está dirigida a jóvenes a punto de graduarse y recién graduados, con perfiles completamente diferentes entre sí, pero con un mismo objetivo en común, abrirse un camino en el mundo laboral.

Talio asistió con intención de mostrar y proporcionar información sobre su organización. “Somos distintos, con un modelo basado en un estilo de trabajo libre, autogestionado y grupal” ,expusieron.

En los últimos años, han crecido a través y para las personas, reflejando esa forma de ser en la feria, brindando a los presentes la oportunidad de que los conocieran. También ofrecieron la oportunidad de entregar sus currículums a todo aquel que estuviera interesado. Desde ingenieros hasta desarrolladores, en Talio trabajan todo tipo de perfiles de personas.

Como en cualquier empresa, desde Talio se valoran en su justa medida las aptitudes técnicas, aunque una persona que encaje en Talio ha de tener otras cualidades, no tanto en lo técnico, y sí en lo personal y en lo grupal.

Se trata de aquellas cualidades relacionadas con la inteligencia emocional, el liderazgo o la comunicación. Tal como expuso Ismael Medina en el Kursaal, las organizaciones cada vez valoran y buscan más a personas con este tipo de características.

En el caso de Talio, una vez incorporadas al día a día ayudan a las personas a desarrollar estas habilidades a través de sus experiencias profesionales y personales dentro de la organización.

Los que quieran formar parte de Talio, no deben dudar en ponerse en contacto con ellos. Están abiertos a cualquier tipo de oferta o sugerencia. Se les puede seguir en las redes sociales, LinkedIn, Twitter y Facebook, donde se podrá saber más de ellos y donde publican ofertas de empleo. También se puede enviar el CV al siguiente apartado: personas@talio.it

Para más información sobre Talio, dirigirse al siguiente enlace:

http://www.talio.it/

