España, entre los 5 países de Europa con más ahorradores, según Intrum Comunicae

jueves, 31 de octubre de 2019, 15:26 h (CET) El 64% de españoles consigue ahorrar mensualmente unos 287€, mientras que antes era para comprar una casa ahora ese dinero se destina a viajes El desconcierto económico actual está produciendo una gran incertidumbre. Por ello, muchas familias han optado por disminuir sus gastos y guardar una pequeña partida de sus ingresos. Así lo demuestran los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ya que el ahorro de los hogares españoles se ha incrementado hasta el 19,26% en el segundo trimestre del año, la tasa más alta en 10 años.

La tendencia de ahorro también se refleja en el Informe Europeo de Pagos de Consumidores elaborado por Intrum, compañía líder en gestión de créditos y activos, que sitúa a España entre los cinco países con más ahorradores de Europa, con un 64% de los encuestados, y 5 puntos por encima de la media europea (59%).

España tan sólo es superada en este aspecto por Suecia (74%), República Checa (72%), Eslovaquia (72%) y Austria (65%) y en cifras similares a Noruega e Irlanda.

Este hábito ahorrador de la sociedad en nuestro país, según este informe, permite a 3 de cada 5 españoles hacer frente a gastos inesperados sin necesidad de pedir dinero prestado, en una proporción también por encima de la media europea.

Sin embargo, cuando se refieren a la cantidad ahorrada al mes, España, con 287 euros de media, se sitúa en el puesto 11 de los 24 países analizados, por debajo de países como Suiza (592€/mes), Noruega (379€/mes), Dinamarca (359€/mes), en línea con Alemania (293€/mes) o Austria (282€/mes) y por encima de otros como por ejemplo Francia (263€/mes), Portugal (193€/mes) o Hungría (91€/mes), que cierra la tabla.

¿Para qué ahorran los españoles?

El destino del ahorro español ha cambiado. Mientras que antes de la crisis la principal razón para gastar menos era invertir en la compra de una vivienda, actualmente tan solo el 9% dedica su dinero a este fin.

En lugar de destinarlo a inmuebles, los españoles buscan nuevas rentabilidades. El 18% de los encuestados invierte su dinero en fondos de inversión y un 13% lo hace en el mercado de valores, porcentajes superiores a los registrados un año antes; cuando se alcanzaba el 15% y 11% respectivamente.

No obstante, el destino de la inversión no es lo único que se ha visto modificado, también la motivación para ahorrar. Además de los gastos imprevistos, señalado por el 66% de los encuestados españoles, los viajes son la segunda razón para ahorrar. Así lo aseguran 2 de cada 5 ciudadanos de España.

Aunque este porcentaje varía según la edad analizada, en todos los casos se deja ver el interés por recorrer mundo. El 44% de los menores de 24 años reserva parte de sus ingresos para viajar, mientras que, en el caso de los mayores de 50 años, solo desciende un par de puntos, hasta el 42%.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.