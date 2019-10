GrupoReclama confirma que el 29 de octubre es el día con más accidentes del año Comunicae

jueves, 31 de octubre de 2019, 09:46 h (CET) En relación con el estudio de RACE. Ángel Seisdedos, Director de Grupo Reclama, confirma ver incrementadas las solicitudes de reclamaciones por accidentes de tráfico tras el 29 de octubre es el día con más accidentes de tráfico de todo el año Según un actual estudio de RACE, el 29 de octubre es el día con más accidentes de tráfico de todo el año, y Grupo Reclama, una plataforma de reclamaciones de accidentes así lo confirma.

¿Tiene un porqué?

En el estudio elaborado por RACE, se saca la conclusión de que existe un detonate común en todos los accidentes de tráfico en relación con el día 29 de octubre. Es el resultado de mezclar el cambio de temporada, cambio de hora, las prisas y como no, la velocidad, una vieja conocida. Pero en principio parece que no hay nada nuevo en cuanto a accidentes de tráfico se refiere.

Dicho estudio hace mención a que estos accidentes de tráfico tienen lugar entre las 8 y las 9 de la mañana, lo que no desvela nada nuevo puesto que a estas horas es cuando más coches circulan por las carreteras aumentando las probabilidades de que ocurran accidentes.

Pero es curioso que según este estudio es día 29 y no otro día, el día en que más accidentes de tráfico se producen.

"El desencadenante de este cóctel parece ser el cambio de hora, en el sentido de que días atrás hemos circulado por la misma carretera a la misma hora pero con menos luz, días atrás conducíamos con la luz de una hora más lo que psicológicamente nos puede hacer pensar que vamos tarde, aumentando la velocidad y siendo menos respetuosos con las normas de seguridad vial" ,señala el director de Grupo Reclama.

¿Quiénes son los más propensos a sufrir accidentes?

El estudio también ha dedicado parte del mismo a dibujar un perfil de los más propensos a sufrir accidentes de tráfico y son los jóvenes de entre 16 y 29 años, transportistas, repartidores, ciclistas y motoristas y suelen tener contratos temporales y que trabajan en empresas en las que llevan menos de 6 meses.

En países como EE.UU los ciudadanos son muy conscientes de los derechos que tienen, cuando sufren un accidente de tráfico. Sin embargo, en el caso de España y Europa en general los ciudadanos no alcanzan ese nivel de sensibilización.

"En materia de sensibilización queda mucho trabajo por hacer, las personas no tienen presentes sus derechos. Pasado el accidente de tráfico, muchos afectados prefieren dejarlo en manos de sus compañías de seguros olvidando que negocian entre ellas y la indemnización suele ser menor", señalan desde Grupo Reclama, la plataforma de abogados de accidentes de tráfico.

