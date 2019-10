Oracle muestra cómo la inteligencia artificial y la automatización transformarán la empresa española Comunicae

jueves, 31 de octubre de 2019, 09:02 h (CET) 30 clientes de la compañía presentan en el Oracle Day proyectos de innovación y transformación digital con soluciones Oracle Cloud Oracle ha mostrado ante más de 1.200 representantes de empresas españolas cómo usar la tecnología para innovar y transformar su negocio en su Oracle Day celebrado en Madrid. Conformado por tres eventos paralelos: Oracle Customer Experience Summit, Oracle Modern Cloud Day y Oracle Modern Business Summit, el Oracle Day se ha convertido en una cita ineludible con la innovación en cloud.

30 empresas encuadradas en los sectores financiero, de la seguridad, de las telecomunicaciones, del deporte y otros sectores han contado sus casos en el ámbito de la implantación de diferentes soluciones tecnológicas Oracle Cloud en áreas de base de datos, infraestructura, big data, blockchain o aplicaciones de negocio (ERP, CX, HCM, SCM, etc). Dichas implantaciones les han permitido modernizar sus negocios, haciéndolos más eficientes y ágiles y mejorando así la experiencia de sus clientes.

A lo largo del evento, Oracle ha demostrado que una gestión empresarial moderna, mediante la incorporación de inteligencia artificial y machine learning, la automatización de procesos y de gestión de la infraestructura y el análisis predictivo para optimizar las experiencias de los clientes, pueden ofrecer a las empresas ventajas competitivas definitivas.

“Oracle es la compañía de los datos”, ha señalado, Leopoldo Boado, Country Manager de Oracle en España. “La misión de Oracle es ayudar a nuestros clientes a generar valor a partir de los datos y lo hacemos con la tecnología, con aplicaciones de negocio que integran inteligencia artificial y con capacidades autónomas incorporadas”. El directivo ha destacado los pilares estratégicos de la estrategia de Oracle: la infraestructura tecnológica de segunda generación (Gen2 Cloud), la tecnología autónoma, incorporada a la base de datos (Autonomous Database) y al sistema operativo, y el liderazgo en aplicaciones cloud para empresas.

De hecho, Oracle es hoy en día la primera empresa del mundo en aplicaciones de gestión empresarial en la nube (ERP Cloud) con más de 25.000 clientes en esta área, la primera en aplicaciones de gestión de Recursos Humanos (HCM Cloud), y la segunda en aplicaciones de gestión de la experiencia de clientes (CX Cloud).

Negocio, Experiencia de Cliente y Tecnología, tres ejes básicos

Uno de los eventos que componen el Oracle Day (Oracle Modern Business Summit) ha estado dedicado a la gestión moderna de los negocios gracias a las aplicaciones Oracle Cloud, que incorporan inteligencia artificial embebida. Mejorar la competitividad, evitando la generación de silos de datos, es uno de los retos de las empresas en la actual era digital.

Desde las finanzas y recursos humanos hasta marketing, ventas y la cadena de suministro, la IA y el Machine Learning están remodelando roles, equipos y departamentos tradicionales y el ritmo de adopción se está acelerando. Estas innovaciones tienen el potencial de mejorar significativamente la toma de decisiones. Pueden acelerar los procesos, impulsar la eficiencia y, permitir que los usuarios de negocios centren su tiempo y energía en actividades en las que los humanos destacan, como la creatividad, la resolución de problemas y la invención.

Así, la Inteligencia Artificial y el Machine Learning están transformando los departamentos financieros y de RRHH y ayudando a la optimización de procesos con mantenimiento predictivo y una gestión dinámica. Pero al mismo tiempo están promoviendo una humanización de los sistemas, creando nuevas formas de interactuar con las máquinas.

Gustavo Amorím, Vicepresidente de Marketing de Aplicaciones ERP y HCM de Oracle en EMEA, ha incidido en este sentido. “Lo importante es la experiencia humana, llegar a tener con la tecnología una experiencia similar a la que tenemos en una conversación”. El directivo también ha destacado la importancia de ganar agilidad de negocio y la cultura de innovación.

Por lo que se refiere a la experiencia de los clientes, el Oracle Customer Experience Summit, ha puesto de manifiesto que la economía de la experiencia es una batalla contra el tiempo. “La hiperpersonalización de los mensajes, para hacerlos relevantes para los clientes, y el tiempo de reacción se convierten en los factores críticos”, ha explicado Joe Fuster, Vicepresidente Global de Oracle CX Cloud.

En cuanto a las tecnologías necesarias para desarrollar la estrategia cloud de las empresas, Regis Louis, Vicepresidente de Estrategia de Producto de Oracle, ha destacado en el Oracle Modern Cloud Day que “la estrategia de Oracle consiste en crear un entorno cloud de categoría empresarial. Para ello estamos invirtiendo fuertemente en el despliegue de nuevos centros de datos, que pasarán de 16 a 36 hasta finales de 2020, y en el desarrollo de una infraestructura, Gen2 Cloud, que cumple con los más altos estándares de fiabilidad y seguridad”.

Toda la capacidad de innovación con las soluciones Oracle Cloud ha sido demostrada en el evento mediante casos presentados por los propios clientes de la empresa. Entre ellos cabe mencionar: Prosegur, Fundación BBVA Microfinanzas, Vodafone, ALSA, Reale Seguros, IESE, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Red.es, Amadeus, Makro, Naturgy, Homeserve, Kosmos Tennis, Fútbol Club Barcelona, Santiveri, RIA, Universidad Europea, Universidad Católica de Ávila, Mr. Jeff, Valoriza Medioambiente, Puerto de Cádiz, Correos de Portugal, Grupo Piñero, COAM, Ulabox, Linea Directa, Iberostar, Grupo G’s y la Cruz Roja.

Acerca de Oracle

Oracle Cloud ofrece una completa suite de aplicaciones integradas para ventas, servicios, marketing, recursos humanos, finanzas, cadena de suministro y fabricación, además de infraestructura altamente automatizada y segura de 2º generación con Oracle Autonomous Database. Para obtener más información sobre Oracle (NYSE: ORCL), visítenos en oracle.com.

Para más información:

Oracle Ibérica

Fabian.gradolph@oracle.com

Tel: 916267454; mov: 610712617

www.oracle.es

Aviso Legal

*Esta comunicación puede incluir información con contenido comercial. Si no desea recibir nuestras comunicaciones por correo electrónico pinche aquí

** El contenido de este correo electrónico y sus anexos es estrictamente confidencial. En caso de que usted no sea el destinatario y haya recibido este mensaje por error, le agradeceríamos lo comunique inmediatamente al remitente, sin difundir, almacenar o copiar su contenido.

***INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS.- RESPONSABLE Y FINALIDAD: El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es “Gabinete de Prensa Inforpress S.L.” (“ATREVIA”), empresa consultora de comunicación y relaciones públicas, con la finalidad de contactar con Ud. para informarle de las actividades y los bienes y servicios de ATREVIA y de nuestros clientes. BASE JURÍDICA: interés legítimo y consentimiento de los afectados. DESTINATARIOS. No comunicamos sus datos a terceros salvo por obligación legal. DERECHOS: Acceder, rectificar y suprimir sus datos, oponerse y limitar el tratamiento, así como otros derechos. INFORMACIÓN COMPLETA en nuestra Política de Privacidad a la que se podrá acceder aquí

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.