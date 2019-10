Los abogados de Repara tu deuda cancelan 46.000 eur con 5 bancos con la ley de la segunda oportunidad

El Juzgado de Primera Instancia nº3 de Mataró (Barcelona) ha cancelado todas las deudas, mediante la Ley de Segunda Oportunidad, a RMS, vecina divorciada y sin hijos, que había contraído una deuda de 46.433,93€ con cinco entidades financieras. Repara tu Deuda, primera depacho de abogados en España especializado en la Ley de Segunda Oportunidad, ha tramitado el caso.





“No puedo explicar cómo llegué a esta situación - narra RMS - simplemente pedí algunos préstamos hasta verme endeudada de una manera asfixiante; no tengo más gastos que el alquiler, la alimentación y los suministros”. “Suerte - añade - que descubrí la existencia del despacho de abogados Repara tu Deuda y ellos lo han tramitado todo. Si no, no sé qué habría hecho”.





Gracias a la Ley de Segunda Oportunidad, RMS puede volver a empezar sin deudas. “Muchas personas - explican los abogados de Repara tu Deuda - desconocen la existencia de esta legislación y otras no se acogen porque no saben cómo iniciar los trámites”. Repara tu Deuda ayuda, desde 2015 (año en el que entró en vigor la ley en España), en este proceso. “Esta legislación - aclaran - está diseñada para ciudadanos particulares y para autónomos. Esto supone una clara novedad, ya que, hasta ahora, sólo las empresas contaban con un vehículo legal para pedir la exoneración de sus deudas”. Los abogados de Repara tu deuda han gestionado más del 89% de todos los casos a nivel nacional.





“Haber sido el primer despacho de abogados que empezó a tramitar la Ley de Segunda Oportunidad permite a Repara tu Deuda ostentar el título del mejor despacho en nuestro país, tanto por el número de casos como por el porcentaje de éxito, que se sitúa por el momento en un 100%”, afirman los abogados.





El acceso a la Ley de la Segunda Oportunidad es simple, el interesado debe de ser un deudor de buena fe y no tener sentencias por delitos socioeconómicos. El bufete de abogados aplica la máxima de que todo el mundo merece una segunda oportunidad para empezar de nuevo con más fuerza. Es tanta la implicación social que Repara tu Deuda mantiene, que se adaptan en cuanto al coste del procedimiento según la capacidad o situación económica de cada cliente.





El despacho de abogados Repara tu deuda está constantemente invirtiendo en tecnología propia para poder ofrecer unos precios imposibles de igual por parte de algunos despachos multidisciplinares que ofrecen el servicio de la ley de la segunda oportunidad pero que en ningún caso son especialistas al 100% sino que realizan un abanico infinito de servicios jurídicos diversos.