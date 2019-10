¿Por qué ha crecido el gasto de las compras online?

Sin duda, el Smartphone es una de las principales vías de comercio electrónico y su importancia es creciente. Las compras a través de móvil crecieron en 2018 un 22% respecto al año anterior, y el 45% de los internautas reconoce que lo usan para comprar, según datos del Estudio Anual de eCommerce 2018, elaborado por IAB Spain y Elogia. Respecto a la facturación global del comercio electrónico, en nuestro país rozó los 40.000 millones de euros el año pasado, lo que se traduce en un 29% más de ingresos, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.



Un gasto que aumenta día a día y que, con motivo del Día Mundial del Ahorro que se celebra este jueves 31 de octubre, el banco digital Self Bank trata de analizar los factores a los que obedece este fenómeno y ofrece pautas para poder controlar el gasto y conseguir aumentar el ahorro.



Una de las principales razones de este auge es el aumento de la conectividad. En el mundo hay alrededor de 3.400 millones de consumidores conectados a internet y pasan online una media de seis horas y media al día. Además, se ha mejorado la capacidad de búsqueda de productos y servicios, la información y precio que se ofrece, y también se ha agilizado el proceso de compra, envío y entrega de los mismos. Otra causa de este incremento es la comodidad: permite ahorrar desplazamientos, se evitan colas, y muchas veces existen ofertas online o productos exclusivos únicamente a la venta a través de este canal.



“Tener la tarjeta vinculada, la facilidad para realizar transacciones desde el propio móvil, así como el auge de aplicaciones de pago y la seguridad de todos estos métodos son otras de las causas de que el gasto se incremente. Esto hace que en ocasiones hagamos compras compulsivas que descuadran nuestro presupuesto mensual”, explica Victoria Torre, Responsable de Desarrollo de Contenidos, Productos y Servicios de Self Bank.



Para evitar los gastos innecesarios, reducirlos y conseguir ahorrar, desde el banco digital Self Bank recomiendan, en primer lugar, establecer una cuantía mensual destinada para cada tipo de gasto y seguir una serie de consejos:



Planear las compras

Es recomendable hacer una lista y planificar un presupuesto, para tomar conciencia del gasto y reflexionar sobre la necesidad de adquirir o no los productos.



Meditar la decisión

Hay que evitar el poder de persuasión de algunos vendedores y optar por consultar con la almohada la compra, su necesidad y tomar la decisión correcta, sobre todo si requiere de una gran inversión. También es una buena opción contar con la opinión de algún familiar o amigo que nos ayude a decidir.



Evitar comprar en momentos de tristeza

A través de las compras se pone en marcha la dopamina, un regulador de la motivación y el deseo, que hace que llevemos a cabo conductas que proporcionan placer; sin embargo, en ocasiones este no llena el vacío producido por la tristeza y compramos cosas que no necesitamos.



No dejar guardados los datos de las tarjetas en las aplicaciones de móvil puede llegar a posponer o evitar la compra, ya que al tenerlas vinculadas existe el peligro de comprar de forma más fácil y rápida con un solo “click”.



Evitar las suscripciones a plataformas que luego no usamos o rentabilizamos

Una alternativa en estos casos sería compartir los gastos con familiares o amigos para poder utilizar el servicio a un menor coste. “Sucede algo similar en las suscripciones a cursos o al gimnasio, ya que utilizan ofertas anuales muy tentadoras y, sin embargo, luego una vez pagado se abandona la actividad antes de finalizar el plazo”, explica Victoria Torre.