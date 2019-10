Schneider Electric se asocia con el Web Summit para reducir la huella de carbono Comunicae

miércoles, 30 de octubre de 2019, 16:02 h (CET) La multinacional francesa aportará su experiencia en Lisboa para facilitar el progreso hacia el objetivo de neutralidad de carbono del evento. La compensación de carbono de Schneider Electric equivale a plantar más de un millón de árboles. Emmanuel Lagarrigue, Director de Innovación de Schneider Electric, hablará sobre el enfoque de colaboración de la compañía para acelerar la transición energética hacia un futuro más sostenible Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión y automatización de la energía, presenta su enfoque de colaboración en soluciones de carbono y medioambientales en el Web Summit de este año en Lisboa, Portugal (4-7 de noviembre), donde facilitará el progreso hacia el objetivo de neutralidad de carbono del evento. Schneider Electric trabajará con el Web Summit para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el evento, utilizando una combinación de certificados de atributos de energía y compensaciones de carbono para abordar las emisiones producidas por el consumo de energía del evento y los viajes de los asistentes.

"Como una de las empresas más sostenibles del mundo, Schneider Electric se compromete a ayudar a sus clientes y socios en sus propios objetivos de sostenibilidad", declaró Emmanuel Lagarrigue, Director de Innovación de Schneider Electric. "Recientemente anunciamos que alcanzaremos nuestro propio objetivo de neutralidad de carbono para 2025, cinco años antes de lo esperado, y estamos deseando trabajar con el Web Summit para ayudarles a alcanzar sus objetivos".

Schneider Electric se asocia con organizaciones de todos los tamaños para ayudarles a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad, y permitió que el Maratón de París se convirtiera en el primer maratón neutral en carbono a principios de este año. Para calcular la huella de carbono del Web Summit, los expertos de Schneider Electric en Energía y Servicios de Sostenibilidad recopilarán datos, incluyendo el tamaño del espacio del evento, el número de asistentes, la distancia recorrida, entre otros. Una vez calculada la huella, las emisiones asociadas se abordarán mediante tecnologías limpias, como las compensaciones de carbono. Un método muy válido para contrarrestar las emisiones, las compensaciones verificadas pueden provenir de una variedad de proyectos, que van desde la silvicultura hasta la captura y combustión de gases de vertedero.

El Web Summit espera que más de 70.000 participantes viajen a Lisboa para el evento de este año. La compensación de las emisiones estimadas de GHG del transporte aéreo solo para esta cantidad de personas equivaldría a plantar más de un millón de árboles. La estimación de las emisiones se basa en una calculadora oficial de emisiones de viajes aéreos preparada por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y tiene en cuenta la duración de cada vuelo, tipo de transportista y clase de cabina.

"Nuestra red global de emprendedores y líderes nos presenta una enorme oportunidad para proporcionar una guía de confianza, inspiración y liderazgo de opinión con el fin de ayudarnos a mantenernos unidos en el intento de resolver los mayores problemas sociales, económicos y ambientales del mundo", dijo Peter Gilmer, Director de Impacto del Web Summit. "Creemos en el liderazgo a través del ejemplo y nos complace tener a Schneider Electric con nosotros, dando pasos significativos para mejorar continuamente la sostenibilidad de nuestro evento".

Schneider Electric es el mayor proveedor mundial de servicios de consultoría en energías renovables para empresas y ha trabajado con miles de organizaciones para establecer y alcanzar objetivos medioambientales en todas las etapas de su viaje hacia la sostenibilidad, incluyendo el desarrollo de hojas de ruta para la reducción de emisiones y la adquisición de energías renovables. Emmanuel Lagarrigue participará en múltiples paneles en el Web Summit y debatirá el programa Innovation at the Edge de Schneider Electric, que incluye inversiones, incubaciones, asociaciones y operaciones conjuntas con srtart ups y empresas de todo el mundo para impulsar la revolución de la energía sostenible.

Para obtener más información sobre el viaje de sostenibilidad de Schneider Electric, visita https://www.schneider-electric.us/en/about-us/sustainability/

Sobre Web Summit

Forbes sostiene que el Web Summit es "la mejor conferencia tecnológica del planeta", Bloomberg lo llama "Davos para los geeks", Politico "las Olimpiadas de la tecnología", y el Guardian "Glastonbury para los geeks", y en palabras de la revista Inc Magazine "Web Summit es la mayor conferencia tecnológica del mundo".

Sea lo que sea Web Summit, no sería posible sin un increíble equipo de más de 200 empleados con base en Dublín, Lisboa, Toronto y Hong Kong; incluyendo ingenieros de clase mundial, científicos de datos, diseñadores, productores, comercializadores, vendedores y más. Han desbaratado una antigua industria construyendo un software increíble y diseñando eventos alucinantes, revolucionando la forma en que la gente y las ideas se unen para cambiar el mundo.

Como uno de los encuentros más grandes del mundo de empresarios, inversores, multinacionales y líderes de opinión, más de 120.000 personas de más de 170 países se unen a la Cumbre Web en Lisboa, Collision en Toronto y RISE en Hong Kong.

Sobre Schneider Electric

En Schneider Electric, creen que el acceso a la energía y a lo digital es un derecho humano básico. Capacitan a todos para aprovechar al máximo su energía y recursos, asegurando que Life Is On esté en todas partes, para todos, en todo momento.

Brindan soluciones digitales de energía y automatización pensadas para la eficiencia y la sostenibilidad. Combinan tecnologías energéticas líderes en el mundo, automatización en tiempo real, software y servicios en soluciones integradas para hogares, edificios, centros de datos, infraestructura e industrias.

Están comprometidos con dar rienda suelta a las infinitas posibilidades de una comunidad abierta, global e innovadora que sienta pasión por sus propósitos inclusivos y de empoderamiento.

www.se.com/es/es/

