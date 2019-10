Cómo terminar el trabajo de fin de grado según la doctora Paulina Cierlica Comunicae

miércoles, 30 de octubre de 2019, 15:43 h (CET) El trabajo de fin de grado es uno de los trabajos más importantes de la carrera de un estudiante. Sin el TFG es imposible graduarse. Sin embargo, muchos estudiantes no consiguen terminar dicho trabajo a tiempo. Paulina Cierlica, doctora en Filología Hispánica, desvela 5 claves para terminar el trabajo de fin de grado con éxito Desde la implantación del plan Bolonia es obligatorio presentar y aprobar un trabajo de fin de grado para poder graduarse. El problema radica en que la falta de competencias y motivación en el alumnado para realizar el TFG hace que muchos estudiantes se queden atascados en la elaboración de su trabajo.

"Hacer el trabajo de fin de grado genera mucho estrés", afirma Paulina Cierlica, doctora en Filología Hispánica y autora del libro Cómo hacer tu trabajo de fin de grado. "Para muchos estudiantes es un agobio, porque es la primera vez que se enfrentan a un trabajo tan serio, pero no existe ninguna asignatura específica que los prepare para ello. Durante los cuatro años de carrera nadie les explica paso a paso cómo realizar un trabajo de fin de grado", añade Cierlica, que también es autora del blog Cómo hacer tu TFG, en el que explica a los estudiantes en qué consiste y cómo hacer un trabajo de investigación.

A continuación Paulina Cierlica ofrece 5 consejos para que el estudiante no se quede atascado con su TFG.

Averiguar qué hay que hacer

La causa más común del bloqueo a la hora de elaborar un trabajo de fin de grado es la falta de conocimiento. El estudiante no escribe porque no sabe qué tiene que hacer, así que, cuando uno se queda atascado con su TFG, debe comprobar si de verdad sabe qué tipo de trabajo le piden en su centro de estudios.

Para ello convine consultar la guía de elaboración del TFG del centro. En ella se encuentran orientaciones formales que son indispensables para presentar el trabajo, como las indicaciones acerca del estilo, el formato, la estructura, ejemplos y plantillas de la portada, y todo lo relativo a trámites, normas y plazos de presentación del TFG. Si la información de la guía no queda clara, es aconsejable hablar con el tutor.

Estructurar el TFG

Muchos alumnos se olvidan de que escribir es solo una parte del proceso de elaboración de un trabajo de fin de grado, por lo que se saltan una de las fases más importantes: la planificación.

Si uno se lanza a escribir su TFG sin pensar cómo exactamente quiere estructurarlo, lo más probable es que se quede bloqueado. Para remediarlo, antes de ponerse a escribir, hay que planificar el trabajo y hacer un esquema. Cuanto más detallada sea la estructura del TFG, menor riesgo de quedarse bloqueado a la hora de escribirlo.

Dividir para conseguir el éxito

Un trabajo de fin de grado es un proyecto extenso que no se puede hacer de un día para otro, ni siquiera en una semana. La magnitud de la tarea puede asustar y hacer que el alumno se bloquee.

Para no agobiarse, el alumno debe llevar el control sobre la elaboración de su trabajo y asegurarse de que lo termina a tiempo, dividir el proceso en unas tareas muy pequeñas. Cuantas más pequeñas, mejor.

El objetivo es fraccionar la tarea «hacer el TFG» en acciones que se puedan completar en 15-30 minutos. De esta forma, el alumno pone la atención en la próxima minitarea que le toque hacer, en vez de quedarse paralizado pensando que debe enfrentarse a un proyecto enorme.

Trabajar en el TFG cada día

Para terminar el trabajo de fin de grado se necesita disciplina. Hay que comprometerse a trabajar en la investigación cada día, independientemente de que se tenga ganas de hacerlo o no.

Cada día se debe hacer una minitarea y completarla. Responsabilizarse de trabajar aunque sean solo 15 minutos. Si pasado este tiempo se sigue sin ganas, se puede dejar la tarea, pero lo más probable es que, una vez que se haya vencido la pereza inicial, se siga trabajando. No hay que subestimar el poder de estos 15 minutos porque, gracias a ellos, se desarrolla la disciplina de trabajar cada día para terminar el TFG en el tiempo requerido.

Aprender a citar

Citar correctamente es uno los requisitos que más peso tienen a la hora de evaluar un trabajo de fin de grado. Además, es necesario aprender a formatear y utilizar correctamente las citas para no cometer plagio.

Existen muchas normas para citar. Las más populares son las normas APA (son las más utilizadas en ciencias sociales) y las normas Vancouver (más populares en el ámbito de ciencias de la salud). Para saber qué estilo se debe utilizar en el trabajo, conviene consultar la guía de elaboración del TFG del centro. Para aprender cómo citar en formato APA: https://comohacertutfg.com/episodio-17-como-citar-en-formato-apa/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El ciclo de conciertos J&B llega a Café Comercial La demanda de diseñadores UX crece un 560% en los últimos años, según datos de Talent Garden Novedades de la VI edición de ‘Creamos Oportunidades en Hostelería’ AleaSoft: Tercer período del mercado eléctrico español (2015-2019): Etapa actual Beneficios de crear una fundación: ayudar a los demás tiene premio