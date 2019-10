Grupolaberinto explica cómo gestionar con éxito la familia en Navidad Comunicae

miércoles, 30 de octubre de 2019, 15:26 h (CET) Se acercan las fiestas navideñas, una época en la que los regalos, los buenos deseos y, especialmente, las largas sobremesas son una constante. Estas fechas están repletas de reencuentros con familiares que puede que se vean poco, y mantener la compostura y la armonía parece, en ocasiones, tarea complicada. Por eso, GrupoLaberinto, el último concepto en psicoterapia, explica en 8 puntos cómo gestionar con éxito las relaciones familiares esta Navidad y lograr que sólo se respire buen ambiente A continuación, algunos consejos del gabinete psicológico Grupolaberinto para sobrellevar las fiestas y las relaciones con la familia esta Navidad:

Hay que aceptar que la familia es la que uno crea, no de la que uno procede. Sabiendo esto, se podrá empezar a recolocar al resto de la familia y a organizar las prioridades. Lo más sencillo son las visitas breves y afables (especialmente si se está hablando de la familia política o de familiares a los que se ve poco).

Es muy importante no tratar de cambiar a la familia, y en estas fechas se deben evitar las discusiones en la medida de lo posible. Hay que esquivar los temas de política, religión, preferencias sexuales y todo aquello que pueda suscitar opiniones encontradas.

Si se habla de familia política, el reparto equitativo de las visitas y estancias en ambas familias es muy importante, al igual que del dinero que se invierte en ocio y regalos con unos y con otros. Esto ahorrará muchos resquemores.

Es importante acostumbrarse a decir cosas bonitas a la familia política y alabar la belleza de los bebés de la familia. La sinceridad y la verdad hay que administrarlas con mucha prudencia, bondad e inteligencia.

Hay que ser conscientes de que la buena gestión de la familia política pasa por la contención y, en ocasiones, por la falsedad. No hay que ser combativo, uno debe transformarse en un aspersor de positividad y buen rollo.

Disfrutar de lo que se tiene es importante, ya que en la mayoría de los casos, la familia (sea o no política) está predispuesta a querer. Además, todo el mundo tiene cosas buenas, hay que escuchar a la familia, aprender de ellos y divertirse.

Uno ha de estar siempre disponible para ayudar, si los familiares están preparando una comida, por ejemplo, uno ha de colaborar activamente.

Se debe tener cuidado con el alcohol y la cafeína tan presentes en estas fechas. Éstos son falsos amigos y grandes ansiógenos, lo mejor es sustituirlos por descafeinados y sucedáneos.

Acerca de GrupoLaberinto

GrupoLaberinto nace con vocación de acercar a España el último concepto de psicoterapia, desde un claro compromiso con la felicidad y el bienestar, junto a la mejor atención al cliente. Con un destacado equipo de más de 10 psicólogos y psiquiatras especialistas en los diferentes campos de la salud y la psicología, GrupoLaberinto marca la diferencia con una nueva forma de hacer terapia que, además, quiere compartir a través de sus constantes talleres y cursos profesionales y divulgativos.

GrupoLaberinto interviene en todos los ámbitos de la psicoterapia y en todos los momentos evolutivos de las personas: adultos, niños, adolescentes o tercera edad; terapia individual o grupal, de pareja o familiar; y con diverso nivel de gravedad de los problemas, que abarcarían desde la atención a los colectivos más vulnerables, como son las personas con enfermedad mental grave, hasta el apoyo a estudiantes o situaciones de insatisfacción transitorias.

GrupoLaberinto está comprometido con la investigación y la formación de nuevos profesionales, manteniendo convenios de colaboración con distintas universidades (Universidad Complutense UCM, Universidad Europea UE, Universidad Internacional de Valencia UE, Universidad Internacional de la Rioja UNIR…). Cada área de intervención está dirigida por un especialista en la materia, contando con uno de los equipos más prestigiosos a nivel nacional.

