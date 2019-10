Cambium Networks amplía sus soluciones de Wi-Fi cnPilot para interiores y exteriores gestionadas en la nube Comunicae

miércoles, 30 de octubre de 2019, 13:14 h (CET) Cambium Networks, proveedor líder en el mundo de soluciones de redes inalámbricas, ha anunciado hoy sus nuevas soluciones cnPilot(TM) que proporcionan conectividad fiable y asequible. Tres nuevos puntos de acceso y el dispositivo de gestión c4000 cnMaestro(TM) forman una atractiva solución de sistema con opciones asequibles de hardware de punto de acceso y controladores de red "Los operadores de red y los proveedores de servicios gestionados (MSP, por sus siglas en inglés) están sometidos a una presión constante para ofrecer más valor y mejores tecnologías a un precio más bajo", afirmaba Daran Hermans, director de Gestión de Líneas de Productos de Cambium Networks. "Estos tres nuevos productos para Wi-Fi empresarial, junto con la gestión en la nube del panel de control único cnMaestro ofrecen más opciones y mayor control en la periferia de la red sin comisiones recurrentes. Las soluciones de Cambium Networks Enterprise incluyen Wi-Fi con intervención cero, un conjunto de funciones que automatizan la adopción de dispositivos, y además utilizan el aprovisionamiento basado en políticas y se optimizan de forma autónoma para las redes Wi-Fi de gran capacidad".

cnPilote505: punto de acceso de formato pequeño 802.11ac Wave 2 para exteriores, diseñado para implementaciones de alta densidad en toda la ciudad, de bajo perfil y rápida instalación.

cnPilote510: punto de acceso 802.11ac Wave 2 de alto rendimiento para exteriores con gama de temperatura de funcionamiento ampliada, certificación de equipos ferroviarios para choques y vibración, mayor coexistencia con ESD y LTE y clasificación IP67.

cnPilote425H: punto de acceso 802.11ac Wave 2 de placa de pared para instalaciones de alta densidad con un punto de acceso por sala.

Dispositivo cnMaestroc4000: software de controlador cnMaestro preinstalado en un servidor in situ montado en bastidor. Idóneo para redes en las que puede que no esté disponible la gestión en la nube.

"Cambium Networks ha diseñado una solución que reduce el coste total de propiedad de los operadores de edificios multiresidenciales (MDU, por sus siglas en inglés), proveedores de servicios minoristas y logísticos, servicios educativos, de hospitalidad y servicios gestionados", afirmaba Scott Imhoff, vicepresidente sénior de Gestión y Marketing de Productos de Cambium Networks. "Gracias a una arquitectura con inteligencia distribuida que prioriza la nube, el sistema de gestión integral cnMaestro y los asequibles puntos de acceso cnPilot, los operadores de TI y los MSP pueden ampliar sus redes con confianza tanto en los ámbitos tecnológico como comercial".

Estos tres nuevos puntos de acceso cnPilot se añaden a la línea de productos cnPilot ampliando de esta forma la oferta de puntos de accesos para interiores y exteriores que se adaptan para proporcionar la cobertura y capacidad necesarias. Estas soluciones representan una oferta rotunda de tecnología de acceso a la periferia dentro de la cartera de soluciones de conectividad Wireless Fabricde Cambium Networks.

