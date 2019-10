"En los accidentes de tráfico no podemos esperar a aprender de nuestros errores" Comunicae

miércoles, 30 de octubre de 2019, 13:15 h (CET) Julio Aparicio, director general de AEOL, argumenta sobre la asistencia obligatoria a las autoescuelas propuesta por la Dirección General de Tráfico La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidirá en breve sobre si la propuesta de la Dirección General de Tráfico (DGT) de obligar a los aspirantes al carné de conducir a recibir 8 horas de clases teóricas presenciales. Ante esta medida, AEOL, la empresa referente en España en prestación de servicios en las áreas de Formación, Seguridad y Educación Vial, asegura que el 90% de los accidentes de tráfico no son hechos fortuitos, sino que son predecibles, y por tanto evitables.

“Son predecibles porque sabemos que los factores más asociados con los accidentes de tráfico son, y por este orden, las distracciones, la velocidad y el alcohol. Por tanto, son situaciones evitables si sensibilizamos a los conductores sobre los riesgos de estos factores y si eliminamos actitudes de tolerancia con estos comportamientos, ya sean propios o de otros conductores”, asegura Julio Aparicio, director general de AEOL.

Desde AEOL se asegura que la medida de la DGT es necesaria ya que las horas obligatorias de formación se dedican a trabajar la percepción del riesgo y las actitudes seguras al volante. Los últimos datos oficiales indican que el número de fallecidos ha aumentado especialmente entre los jóvenes conductores, con la mayor tasa de fallecidos y heridos por millón de población. Esto pone de manifiesto un problema, y es el hecho de que las actitudes positivas, si no las transmiten en un contexto de enseñanza, solo queda adquirirlas a través la experiencia. “Pero en el tráfico, no podemos esperar a aprender de nuestros errores, porque muchas veces ya es demasiado tarde. Por ello es muy beneficioso trabajar las actitudes positivas antes de obtener el permiso”.

No se encarece el precio del permiso de conducir

Con esta medida no se encarece el precio del permiso. La crisis y las guerras de precios han provocado que las empresas hayan tenido que reinventarse y establecer sistemas que en muchos casos no son ni rentables. “Desde AEOL hemos comprobado que aquellos centros que imparten una formación presencial son mucho más efectivos en el aprobado del alumno y en el número de clases que ha necesitado para superar el examen”.

