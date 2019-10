Storyous: Claves para que el sector hostelero fidelice a los millennials Comunicae

miércoles, 30 de octubre de 2019, 12:34 h (CET) Los nacidos entre 1981 y 1995, un público clave para el sector de la hostelería. Las redes sociales son la principal herramienta para este sector de la población Los millennials nacidos entre 1981 y 1995 son un público objetivo clave para los hosteleros. Actualmente se encuentran en una etapa de su vida con independencia económica y una vida social muy activa, disponen de mucha información y son consumidores exigentes.

Storyous comparte un análisis sobre cuáles son los intereses de este público, enfocado a la digitalización.

Intereses de los millennials en gastronomía

Es un sector muy preocupado, en términos generales, por la salud; promueven la comida saludable y el cuidado por el medio ambiente. Además, para ellos los productos de kilómetro cero o exóticos tienen una gran aceptación ya que buscan sorprender a sus paladares, se incentivan con las experiencias originales y hacen uso de las redes sociales para mostrar sus experiencias. Así, esta generación no se aferra a un solo tipo de comida sino que buscan nuevos sabores, productos y platos que les ofrezcan novedades. Tienen en cuenta las diferentes opciones alimentarias veganas y vegetarianas así como las intolerancias.

Por otra parte, el sector “delivery” es su gran aliado y se convierten en buenos embajadores online, ya que valoran su rapidez y precisión por lo que un comandero móvil marca la diferencia.

Grandes embajadores

Su fuente de información es internet y las redes sociales. A través de ellas muestran su experiencia gastronómica. Por esta razón, para los restaurantes y los bares es importante atraer su interés, por lo que es vital el uso que estos negocios realicen con el marketing digital, publicando fotografías o videos en sus redes sociales.

Tras captar su atención, es esencial darles un buen servicio a través de internet y cumplir así con sus expectativas. Si se consigue, los millennials se convertirán en embajadores de la marca y de sus productos a través de las redes sociales. Si por el contrario no se consigue sucumbir a este público, también mostrarán su opinión negativa.

La importancia de digitalizar el negocio de la hostelería

A través de un buen sistema TPV como el que ofrece Storyous, que ayuda a gestionar almacén, proveedores, empleados, cocina y las demás gestiones del día a día, se podrá conseguir que los diferentes negocios hosteleros se adapten con mayor facilidad a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades de sus clientes, incluidos los más jóvenes

Ofrece nuevos productos y mantenles conectados

Innovar en una carta sencilla, con productos de calidad y sabores sorprendentes, pero siempre manteniendo la estética de la marca, facilitará la fidelización de los millennials.

Por eso, gestionar una app o hacer que los clientes participen en las redes sociales de la compañía -a través de las cuales el cliente obtenga promociones o descuentos especiales- u ofrecer red wifi, son algunos tips para que conectar con estos consumidores.

Acceso a la información y a la accesibilidad

Este sector de la población valora la responsabilidad corporativa de las marcas que consumen y, entre otras cosas, quieren conocer la procedencia de los alimentos. Los negocios comprometidos conseguirán fidelizar a estos clientes con más facilidad y, por lo tanto, que las reseñas que realicen ellos, sea positiva.

Otra buena manera de atraerles al negocio es a través de la ampliación de los horarios, ya que el estar accesible durante varias franjas facilita el incremento de ventas. Nuevas y originales acciones como eventos o actividades especiales atraerán a un público más amplio al que poder fidelizar.

Empleados que ofrezcan una atención sobresaliente

El negocio hostelero es el sector de referencia para los clientes a la hora de disfrutar de su ocio, por lo que el público que se acerca al establecimiento busca un ambiente relajado y tranquilo. Una forma de conseguirlo es ofrecer formación continua al trabajador, tanto en lo referente a los productos, marca, restaurante o bar como en una adecuada atención al cliente, aspecto que también es valorado por los millennials.

Storyous facilita todos los tips necesarios para que los negocios del sector hostelero se acerquen a los millennials y consigan que se interesen por los productos que ofrecen.

Sobre Storyous

Storyous, es un sistema TPV especialmente diseñado para hostelería, basado en un software de gestión integral del negocio y en un hardware de estético diseño. Presente desde hace 5 años en República Checa, Polonia, Hungría o España, Storyous ayuda al éxito de más de 3.000 establecimientos de restauración. Su sistema destaca por hacer más fácil la vida de propietarios y empleados, basándose en el fácil manejo del día a día y en una atención personalizada. Sus funciones van desde la rápida toma de comandas hasta el acceso a todas las estadísticas del local, pasando por la gestión de almacén, pedidos, ingredientes o facturas. Con su TPV se puede tener un control total del negocio y mejorar la relación con clientes o proveedores. Sus integraciones con otras plataformas de delivery, stock o empleados facilitan el trabajo diario y todos sus datos se pueden consultar en cualquier momento desde cualquier dispositivo.

