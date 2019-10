YouTube, principal prescriptor entre los usuarios al comprarse una moto El 70% de los compradores recibió impacto directo de la publicidad de la marca o el modelo de moto Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 30 de octubre de 2019, 11:34 h (CET)

Internet sigue siendo el principal canal consultado en el que el usuario busca información antes de comprarse una moto, siendo los videos en YouTube los más demandados. Así lo recogen los datos del Estudio de Proceso de Compra de moto 2019, realizado por Motos (Adevinta). Este estudio tiene como objetivo conocer todos los pasos durante el proceso de compra de una moto: desde los desencadenantes, la moto que compran, las motivaciones hacia la adquisición, actitudes hacia el mundo de la moto, así como los canales de consulta y establecimientos de venta.



El impacto e influencia de la publicidad como desencadenante a la hora de pensar en comprar una moto ha subido hasta el 69% (un 32% más que el año anterior). De ese 69% que vio la publicidad de la marca o modelo que compraron la moto, el 52% la vio en internet y fue YouTube el canal elegido. El 20% visionó videos publicitarios en dicha red social.



Y ¿cuáles fueron las fuentes de información más consultadas?



Entre las fuentes de información consultadas, internet es el rey con el 77%, de este porcentaje: el 31% ha consultado vídeos en YouTube, seguido con un 27% en las webs oficiales de las marcas, 25% los foros y un 24% las redes sociales. Además, cabe destacar que los influencers representan el 10% entre los que se compraron una moto (no un scooter).



Respecto al número de consultas que hacen los usuarios, lo normal es que cada fuente se consulte entre 1 y 3 veces, pero las redes sociales y los foros doblan los datos, 6,1 veces y 6,7 veces respectivamente. Otras fuentes consultadas son las webs especializadas (5,2 veces) y los sites oficiales de las marcas (4,5 veces).



Ranking de redes sociales consultadas

Si nos fijamos en las RRSS consultadas durante la búsqueda de información para comprar una moto, el ranking está liderado por YouTube (26%), seguido de Instagram (20%), Facebook (18%) y Twitter (9%).



Incidencia directa de la publicidad en las compras

Aunque el proceso de compra se extiende generalmente hasta los tres meses como máximo, los compradores de scooter respecto a los de otro tipo de moto realizan este proceso en un tiempo más corto. Durante este tiempo, el 70% de los usuarios recibió la influencia directa de la publicidad de la marca o el modelo. Para el 50% de ellos, esta publicidad le ofreció una información interesante sobre las ofertas disponibles mientras que para el 34% fue la que le hizo pensar en comprar una moto. Un 11% señala que le hizo cambiar de idea sobre la moto que quería comprar y el 9% restante no se sintió influenciado por ello.



“En este sentido, no existen diferencias significativas entre los usuarios de scooter y otro tipo de moto, aunque si se compara con los datos de hace dos años, el porcentaje de influencia de Internet es muy superior, aumentando un 29% para los usuarios de scooter y un 20% para los del resto de motos”, indica Marcel Blanes, responsable de Relaciones Institucionales de motos.net. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.