DocPath lanza "ADEM", su nueva solución de Software Documental, "Advanced Document Editor and Manager" Comunicae

miércoles, 30 de octubre de 2019, 07:02 h (CET) DocPath ADEM es una nueva solución para editar y gestionar documentos avanzados.Esta solución permite crear formularios de manera dinámica a partir de una plantilla inicial tales como contratos, pólizas, etc DocPath, compañía multinacional especializada en el desarrollo de Software documental innovador, anuncia el lanzamiento oficial de su nueva solución, ADEM, que mejora significativamente el uso de las soluciones de software documental para usuarios no técnicos. DocPath Advanced Editor and Manager (ADEM, Editor y Gestión de documentos avanzado), fue creado en respuesta a una creciente necesidad para que los usuarios puedan modificar y/o administrar documentos de manera fácil.

Con el fin de favorecer los flujos actuales de gestión de formularios, ADEM ofrece un mecanismo online sencillo de edición que se adapta a diferentes perfiles de usuario, no siendo necesario tener un perfil técnico de diseño para aplicar cambios en los documentos. Estos cambios se basan fundamentalmente en la edición de los textos fijos.

El nuevo proyecto e interfaz ADEM es accesible mediante navegadores web, donde los usuarios puedan realizar cambios de manera sencilla tanto en los textos fijos como objetos, sobre los formularios del repositorio, así como ciertas operaciones, tales como: edición de texto y cambiar de estado pendiente de validación de la configuración propia de la aplicación.

Los documentos modificados por DocPath ADEM son gestionados de manera centralizada desde repositorios DocPath XF Repository 6, lo que permite integrar este producto dentro de la gama de productos de diseño y generación de documentos de DocPath de versión 6.

Desde DocPath ADEM se permite crear formularios de manera dinámica a partir de una plantilla inicial (contratos, pólizas, etc), añadiendo desde una selección de cláusulas existentes, incluso cláusulas modificadas por el propio usuario.

DocPath ADEM es otra solución que ha sido creada con los nuevos desarrollos realizados por la compañía en los últimos años, para brindar a sus clientes las tecnologías de procesamiento de documentos más avanzadas. DocPath reafirma su compromiso en continuar invirtiendo en el desarrollo de software para ofrecer a sus clientes los mejores productos.

Principales características de la nueva solución:

Integración e importación de usuarios registrados con sus roles de usuario de DocPath XF Repository 6.

Conexión y visualización de los formularios de DocPath XF Repository 6.

Recuperación de formularios almacenados en el repositorio.

Permite la visualización y la clasificación de las categorías de los formularios, además de consultar las diferentes versiones almacenadas, independientemente de los estados de las mismas (“desarrollo”, “pruebas”, “liberados”).

Edición de formularios. Se permite modificar los textos fijos de un formulario.

Previsualización de los cambios aplicados a un formulario. (soportando diferentes codificaciones de entrada).

Registro de actividad. Ofrece la opción de consultar, por usuario, las diferentes acciones realizadas sobre los documentos; acceso, edición, vista previa, creación de nueva versión y promoción. Acerca de DocPath

DocPath es una empresa líder en la fabricación de software documental empresarial, que ofrece a sus clientes internacionales la tecnología que les permite complementar su ERP e implementar procesos avanzados de Document Output Management, Customer Communications Management y software documental de spooling. Fundada en 1993, DocPath tiene sedes en Europa, los EE.UU. y América Latina y está presente con sus Soluciones en compañías de todo el mundo. Entre sus clientes figuran bancos de reconocido prestigio y corporaciones de primera línea, a los que facilita la difícil y compleja tarea de diseñar, generar y distribuir sus documentos críticos de negocio. DocPath mantiene un fuerte compromiso con el I+D+i, área a la que destina una buena parte de sus ingresos y en la que radica una de las claves de su éxito.

Para más información, visitar: www.docpath.com.

Aviso legal: DocPath es una marca registrada de DocPath Document Solutions. Todos los derechos reservados. Otras marcas mencionadas pueden ser propiedad de sus respectivos titulares.

Vídeos

Software documental adaptado a las necesidades de su negocio



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.