5G: Aplicaciones y fuentes de financiación para lograr un mundo hiperconectado según Ayming

martes, 29 de octubre de 2019, 16:34 h (CET) La tecnología 5G persigue la creación y gestión de entornos de operación en los que se realiza un tratamiento masivo de datos y en los que será necesario soportar una elevada cifra de dispositivos conectados en tiempo real Han pasado casi 30 años desde que el 2G entrase en la vida de las personas y revolucionase la forma en la que se comunicanican. Sin embargo, desde hace unos meses ya se está viviendo, y hablando, de lo que supondrá la revolución del 5G, que, según el Foro Económico Mundial, la llegada de este nuevo modelo productivo basado en la hiperconectividad y la robotización implicará la generación de 58 millones de puestos de trabajo para el año 2022 para el sector industrial.

España cuenta con su propia red 5G. Actualmente su estado de implantación está limitado a 15 ciudades, solo es compatible con un número reducido de dispositivos y únicamente está operada por una única compañía telefónica, aunque todo apunta a que se trata de una realidad promotora del tejido productivo y económico. No obstante, ¿de qué se habla al referirse a la tecnología 5G?

Desde Ayming, grupo internacional de consultoría para la mejora del rendimiento empresarial, afirman que se trata de una tecnología de red inalámbrica de última generación que permitirá navegar a una velocidad 10 veces mayor que la que actualmente ofrece el 4G y que facilitará el acceso a servicios que demandan un gran ancho de banda, a conexiones más diversificadas con los objetos que rodean a las personas – el llamado Internet de las Cosas- y a sistemas cada vez más robotizados, entre otros.

“La tecnología 5G será fundamental en la actual revolución tecnológica que persigue entre otros objetivos, lograr ciudades más inteligentes, la utilización de coches autónomos y la producción industrial automatizada. Todos ellos son entornos de operación en los que se realiza una gestión masiva de datos y en los que será necesario, en el futuro, soportar una elevada cifra de dispositivos conectados en tiempo real”, sostiene Carmen Gutiérrez, consultora de innovación de Ayming.

Los sectores del videojuego, del turismo o la telemedicina, grandes beneficiados del uso del 5G

La utilización de las redes 5G supondrá la reducción de la latencia de red, es decir, la suma de retardos temporales en una transmisión de datos, hecho que hará viable y seguro el despliegue masivo de vehículos autónomos, ya pionero en Taiwán, y que implicará nuevos desarrollos en sistemas de percepción, posicionamiento, decisión making y driving control. Adicionalmente, la tecnología 5G será de aplicación en las áreas de realidad virtual y aumentada.

“Actualmente el sector del videojuego y del gaming tiene una gran acogida, pero también se espera que existan aplicaciones importantes en el sector del turismo y en eventos socioculturales a través de diversas experiencias virtuales”, afirman desde Ayming.

Otro sector en el que la aplicación del 5G puede ser fundamental es el de la robótica. Esta tecnología facilitará el control remoto de equipos a tiempo real, lo que abre un abanico de casos de uso. Por ejemplo, en el sector industrial, con la implantación cada vez más asidua de plataformas robóticas autónomas, se está consiguiendo la reducción de tiempos aumentando el rendimiento industrial.

La telemedicina, que según Market Research Future, crecerá a un ritmo del 16,8% interanual hasta 2025, será otro de los sectores en el que el 5G tenga un impacto positivo. Esto se debe a que “el avance de la conectividad y de los dispositivos de salud avanzados, permitirán que la atención médica se realice vía remota y más ágilmente”, afirman desde Ayming. Un ejemplo de ello es el del Hospital Clinic de Barcelona que, en el marco del Mobile World Congress, ya realizó la prueba de la incorporación del 5G a la telemedicina a través de la cirugía en remoto con el proyecto Telestration.

El 5G también está promoviendo iniciativas destacadas como 5GBarcelona que busca convertir a la ciudad condal y a Cataluña en uno de los Hubs de innovación digital europeo en el ámbito del 5G, y está promovida por La Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, la Mobile World Capital Barcelona, la Fundación i2CAT, el Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña, Atos y la Universidad Politécnica de Cataluña.

En esta misma línea la Universidad Carlos III de Madrid coordina el proyecto TeamUp5G, en el que participan 18 entidades, centros de investigación y empresas de siete países, para analizar los grandes retos a los que se enfrentan las redes de comunicaciones 5G.

Financiación para el desarrollo del 5G

“En términos globales, el 5G se trata de un despliegue tecnológico disruptivo que constituye ya un factor de competitividad en la economía de los estados, y que demanda de una inversión en I+D+i por parte de los agentes privados y públicos, como por ejemplo la generación de nuevas líneas de financiación” reconocen desde Ayming.

Es innegable que el 5G es ya una realidad, pero ¿qué ayudas o vías de financiación existen para impulsar el desarrollo de esta tecnología?

Desde el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital se ha definido el “Plan Nacional 5G 2018-2020”, que entre sus acciones aborda la financiación para el desarrollo de proyectos piloto de transformación digital relacionados con esta tecnología. En el marco de esta actuación, Red.es resolvió el 30 de abril de 2019 la primera convocatoria de ayudas públicas al desarrollo de proyectos piloto 5G con una dotación de 20 millones de euros. Compañías como Telefónica, Vodafone, Huawei, Ericsson, Nokia forman parte de las uniones temporales de empresas que desarrollarán estas actuaciones pioneras en Galicia y Andalucía.

La segunda convocatoria de estas ayudas dinerarias a fondo perdido bajo el marco del Plan Nacional 5G y del Plan Nacional de Territorios Inteligentes se autorizó a comienzos del mes de octubre. En total, se destinarán 45 millones de euros cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para un máximo de once proyectos piloto en base a la tecnología 5G. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 17 de diciembre de 2019 y debido a la disponibilidad de Fondos Feder, la ayuda se convoca en las Comunidades Autónomas de

Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, País Vasco y Murcia.

