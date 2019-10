El jamón ibérico entero de Embutidos Fermín llega a China

Embutidos Fermín, primera empresa en exportar este producto a Japón, Canadá, Singapur y Estados Unidos, factura fuera de España el 90% de su producción. En China ya estaba presente desde hace años, donde exportaba productos envasados al vacío La empresa salmantina, con más de 60 años de trayectoria, ubicada en el municipio de La Alberca, abre así un nuevo nicho de mercado en la exportación.

Embutidos Fermín, primera empresa en exportar este producto a Japón, Canadá, Singapur y Estados Unidos, factura fuera de España el 90% de su producción. En China ya estaba presente desde hace años, donde exportaba productos envasados al vacío.

La empresa salmantina Embutidos Fermín vuelve a ser pionera en la exportación de uno de los productos más conocidos de la gastronomía española. Desde el pasado 2 de octubre, ya está permitido que los jamones enteros lleguen al consumidor chino y Fermín ya tiene su jamón ibérico en más de 20 tiendas gourmet del país asiático.

La chacinera de La Alberca (Salamanca) ya fue la primera empresa en exportar este producto a Japón, Canadá, Singapur y Estados Unidos.

La ultima visita de Xi Jinping, clave

El acuerdo se formalizó durante la pasada visita del Presidente Chino a España. En concreto, se firmó un protocolo entre la Administración General de Aduanas de la República Popular de China con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España que permitía la exportación del “Jamón Ibérico Entero”, desde el pasado día 2 de octubre.

Este acuerdo permite, además la exportación de otros productos ibéricos enteros: Lomo, Chorizo y Salchichón siempre y cuando se cumpla con unos tiempos de curación, que oscilan entre los 21 días del salchichón y los 600 días del jamón ibérico.

Unos jamones con muchos premios y admiradores

Fermín es la primera y única empresa española que han ganado cinco Premios SOFI, 'Oscar' de la Alimentación otorgado por la Asociación Nacional de Comercio de Productos Gourmet de Estados Unidos.

Fermín es conocido por haber conseguido estar en la Gala de los Premios Oscar en los Estados Unidos o por haber sido degustado por Barack Obama. "All I know is it tastes good" ('todo lo que sé es que está rico'). Ésas fueron las palabras que pronunció Barack Obama cuando probó por primera vez el jamón ibérico en 2008.

Acerca de FERMÍN

FERMÍN es una compañía familiar constituida en 1956 por Fermín Martín y Victoriana Gómez que tiene su sede en La Alberca (Salamanca). Su actividad se centra en la venta y exportación de jamones, paletas, lomos, embutidos y carnes de cerdo ibérico.

La empresa salmantina fue el primer matadero español en alcanzar, en 2005, la aprobación para la exportación de jamón ibérico en Estados Unidos. Para favorecer su entrada en este país, FERMÍN decidió crear su propia empresa filial en Nueva York, FERMÍN USA, contando con el afamado chef José Andrés como socio.

Previamente, FERMÍN logró ser la primera empresa homologada para vender en Japón, en 1999, y en 2006 fueron también los primeros en conseguir la homologación para Canadá y Singapur. Actualmente, y desde su planta de elaboración de La Alberca (Salamanca), exportan productos ibéricos a más de 20 países de los cinco continentes.