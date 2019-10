Más de 1.000 voluntarios participan en la 13ª edición del Día Solidario de las Empresas Comunicae

martes, 29 de octubre de 2019, 16:26 h (CET) Su objetivo es fomentar el compromiso social de las empresas a través del voluntariado corporativo como potente herramienta de transformación social y contribuir así a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas Se ha celebrado la 13 º edición del Día Solidario de las Empresas, la jornada de referencia del voluntariado corporativo a nivel nacional, que en este año ha movilizado a más de mil empleados, y ha sido impulsada de nuevo por Atresmedia y Cooperación Internacional. La iniciativa se ha celebrado en un total de once ciudades de forma simultánea entre ellas: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Málaga, Mallorca, que se ha unido por primera vez en esta edición, Sevilla, Tenerife, Valencia, Vigo y Zaragoza y ha contado con la colaboración especial en Madrid de la empresa de soluciones tecnológicas Bluetab Solutions. En total ha reunido a más de un centenar de empresas y entidades sociales, (50 empresas y 53 entidades).

Esta jornada solidaria está orientada a promover el voluntariado corporativo y la sensibilización ante los problemas reales del entorno desde el ámbito empresarial. El lugar de trabajo, donde se invierten tantas horas diarias, puede ser también un espacio para canalizar el interés de los empleados como motor de la transformación social y el fortalecimiento de sus inquietudes solidarias.

El Día Solidario de las Empresas (DSE) muestra el compromiso social de las empresas a través del voluntariado como potente herramienta de transformación social y contribuye así a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas.

En sus más de diez años de historia, han participado cerca de 200 compañías y más de 150 entidades no lucrativas. Más de 10.300 voluntarios se han involucrado en la atención de cerca de 50.000 personas de colectivos especialmente vulnerables.

Con motivo de la celebración del Día Solidario de las Empresas, Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, ha afirmado que "uno de los principales aciertos de la Agenda 2030 es que involucra a todos los actores sociales en la resolución de los problemas sociales. Vemos el Día Solidario con este enfoque: una plataforma para fomentar alianzas entre el sector privado y el tercer sector a través del voluntariado corporativo".

Susana Gato, gerente de Responsabilidad Corporativa de Atresmedia, ha destacado, por su parte, que "en Atresmedia creemos en el poder de la reflexión y la emoción como palancas que inspiran e impulsan a las personas a hacer cambios positivos. Sin duda el voluntariado genera reflexión en las personas que participan y emoción en los beneficiarios y es una potente herramienta de transformación social que promovemos con el Día Solidario de las Empresas".

Durante una jornada de mañana, los voluntarios han colaborado en numerosas actividades solidarias y han acompañado a diferentes colectivos vulnerables como personas sin hogar, con diversidad funcional, enfermedades mentales o personas mayores. También se han desarrollado proyectos medioambientales y se han realizado actividades deportivas con niños en riesgo de exclusión social, entre otras muchas, como un concurso de cocina con personas con diversidad funcional, manualidades con personas mayores, partidas de bolos con niños en situación vulnerable y otras actividades lúdicas.

Entre las empresas participantes figuran: Abanca, Aedas Homes, Aldama y Diez, Andbank, Arbore, Atresmedia, Autogrill, Bankinter, Baxter, Bluetab, Coface, Corporación Hijos de Rivera, Cuatrecasas, Deloitte, Deutsche Bank, DKV, Electrolux, Enagás, Equinix, Eui it Global Services, Fcc Equal CEE, Garrigues, Gefco, Globalvia, Global Spedition, Ibercaja, Indra, Innocv, Ipsen Pharma, King & Wood, KPMG, La Caixa, Metro de Madrid, MGS, Mutua de Propietarios, Mutua Madrileña, OCU, Pullmantur, Reale Seguros, Redsys, SAP, Securitas Direct, SPB, Tragsa, UCI, Unysis, UPS, Velilla, Verallia, Viajes el Corte Inglés.

Además, esta edición ha contado con las siguientes entidades sociales: ADISFIM, AIS Ayuda a la Infancia sin Recursos, Albergue Sta. María de la Paz, Ampnee, APAMA, Asociación AFANDEM (Grupo Amás), las asociaciones Ángeles Urbanos, Antares, ASNIMO Baleares, Barró, Amigos Parque del Alamillo, Equitación como terapia, Furatoso, ICEAS, Mangas Verdes, Natania, Territorios Vivos y Valdeperales, Autismo Sevilla, Capacis, Casa Guadalupe, Catalina Suárez, Centro Pai Menni de las Hermanas Hospitalarias de A Coruña, Club de la 3ª edad San Gerardo, Cocina Económica de A Coruña, Colegio Santiago Apóstol, Concello de Cambre, Cooperación Internacional, CCMM Chandebrito, las fundaciones Acollida i Esperança-Can Banús, Catalònia, Familia Amic, Ademo, Amigos de los Mayores, Atria-Residencia El Sol, Cal Pau, Dña. María, Esfera, Espurna, Feddig 2008, Juan XXIII Roncalli, La Merced Migraciones, Manantial, Naif, Padre Garralda-Horizontes Abiertos, Seo Bird Life y Virgen del Pueyo, Hijas de la Caridad, ONCE, Residencia Albertia, Residencia D’en Mas Sauró, Residencia Santa Marta, Special Olympics Madrid.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Más de 3.000 nuevos alumnos de más de 90 nacionalidades inician el nuevo curso en EAE Business School Apertura de nuevas y céntricas oficinas de GREMISA ASISTENCIA en Palma de Mallorca Oviedo sede de la V Edición de Investment&Markets VASSKids Ecológico, la nueva iniciativa de VASS que aúna conciliación, diversidad y sostenibilidad El alquiler de vehículos eléctricos, según Spain Car, va creciendo en Madrid