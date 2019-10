OnRetrieval utilizará la tecnología Loozend para proteger los datos de sus clientes Comunicae

martes, 29 de octubre de 2019, 16:14 h (CET) OnRetrieval, líder europeo en soluciones de Recuperación de Datos, Informática Forense y Ciberseguridad, incorporará a sus servicios la solución de protección de información de Loozend OnRetrieval utilizará Loozend como solución preventiva con sus clientes de recuperación de datos y de informática forense y también como refuerzo a sus soluciones de ciberseguridad en los equipos personales más sensibles, como es el caso de los PCs de los directivos.

Según César García, director general de OnRetrieval, la tecnología infinite snapshot de Loozend supone un salto exponencial en la protección de la información “incorpora la dimensión tiempo y permite localizar los datos en un momento determinado. El bacupk tradicional es un conjunto de “fotos” de la información y Loozend ofrece un video completo, en el que se puede ir hacia atrás y hacia delante”.

El CEO de OnRetrieval destaca el uso totalmente intuitivo de Loozend y su sencillez de manejo. “Basta dar las credenciales y Loozend hace el resto. Además trabaja en segundo plano, sin afectar al rendimiento del equipo, y detecta todos los sistemas de almacenamiento conectados. Su trabajo es detectar cualquier unidad de almacenamiento, copiarla y subirla al cloud, mientras que el backup tradicional, si hay tres discos y se conectan dos más, no es capaz ver esos dos elementos nuevos”.

Para OnRetrieval, Loozend ofrece una solución diferencial en el caso de empresas donde en cada segundo se producen millones de cdr, entradas, salidas, llamadas, facturación… y donde no vale el backup de la semana pasada, sino que se necesita un backup al minuto y un registro temporal del dato.

César García señala que todas estas características confieren a Loozend una capacidad muy clara frente al ransomware “basta ir al minuto anterior al ataque para tener toda la información disponible”. Finalmente comenta que en el caso de los clientes que llegan con una petición de recuperación de datos. “Después de recuperarles la información de los soportes físicos que han sufrido daños -el porcentaje de recuperación es del 95%- le ofrecemos a los clientes la instalación de Loozend para que tenga protegidos sus datos en el futuro”.

Para José Manuel Arnáiz, CEO de Loozend, el acuerdo con OnRetrieval tiene un enorme valor ya que supone el reconocimiento y la confianza en la tecnología de Loozend por parte del líder del mercado en recuperación y protección de la información. “Juntos -señala- vamos a iniciar una nueva etapa en la protección der la información, asegurando los datos ante cualquier ataque o accidente”. Además, recalca que OnRetrieval es una referencia para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y haber sido elegidos por ellos supone un respaldo muy importante a la solución”.

