El origen y las 7 tradiciones de Halloween que se deben conocer de la fiesta americana Comunicae

martes, 29 de octubre de 2019, 15:46 h (CET) La noche del 31 de Octubre es la conocida noche de Halloween, sin embargo aunque cada vez se celebra más en España, son muchas partes de la cultura y las tradiciones que se han olvidado sobre esta terrorífica noche. Desde Hexagone (www.hexagone.es), consultora de formación de idiomas para empresas se hace un repaso de los aspectos más importantes y olvidados de esta noche Gaëlle Schaefer, Directora de Hexagone explica, “la palabra Halloween proviene de la expresión inglesa “Allhallow-even” usada como tal por primera vez en el siglo XVI. Es la suma de “Hallow”, una forma en inglés que ya no se utiliza pero que hace referencia a los santos. Por otro lado la palabra “even” tampoco se utiliza actualmente pero hace referencia al final del día, la víspera del día siguiente”.

Samhain, el origen de Halloween

La noche de las brujas que se celebra el 31 de Octubre tiene su origen en la antigua cultura celta y hace referencia a la festividad de “Samhain”. En esta fecha, se celebraba el final de la temporada de cosechas y se consideraba el Año Nuevo celta. Según estas creencias, los antiguos celtas pensaban que durante esta noche se estrechaba la línea que une este mundo con el otro mundo de los muertos, permitiendo a los espíritus pasar de un lado al otro de los dos mundos.

Las máscaras o disfraces se utilizaban precisamente en la cultura para ahuyentar la llegada de los malos espíritus que quisieran aprovechar el momento para atravesar la línea, dejando sólo pasar a los buenos espíritus.

7 Tradiciones de Halloween que se deben conocer

La noche de Halloween es una de las fiestas más tradicionales de EE.UU. Es tan importante que los americanos comienzan a prepararla con varios meses de antelación. Y es que para celebrar esta fiesta se deben conocer los diferentes ritos, tradiciones y toda la cultura que envuelve a esta mágica noche. Entre las diferentes tradiciones, Hexagone destaca:

Pumpkin farms: Se trata de una tradición cultural familiar que consiste en acudir los fines de semana con toda la familia a recoger calabazas a las granjas. Además, es el momento escogido por los niños para seleccionar y llevarse la calabaza perfecta que después decorarán. En este contexto se organizan juegos y fiestas en las propias granjas.

Concursos en el colegio: Otra de las tradiciones más conocidas son las fiestas que se realizan en los colegios adonde van los niños disfrazados, se realizan juegos y concursos de disfraces para premiar al mejor disfraz.

Decoración: Desde principios del mes de septiembre comienzan los preparativos para la noche de Halloween. Las calles, establecimientos, casas, colegios, centros comerciales, etc. Todo tiene que estar decorado con calabazas, telarañas, velas y otros motivos terroríficos. Una decoración en la que los colores naranja y negro son los predominantes.

Eventos: Durante la semana de Halloween es habitual que en EE.UU. se organicen eventos como excursiones a cementerios, tours a casas encantadas y visitas a lugares terroríficos. También las ciudades organizan desfiles como el de Nueva York, uno de los más famosos del mundo.

Truco o Trato: Como tradición en la noche de Halloween norteamericano, es muy común utilizar esta famosa frase, cuando los niños visitan las casas de sus vecinos, para conseguir los famosos dulces que conformarían el “Trato”, y si no se los dan entonces deben llevar preparada una travesura o “Truco”, por no hacer trato.

Esta tradición, también de origen celta, se hacía para evitar las consecuencias de los espíritus que durante esa noche del 31 de octubre se pensaba que visitaban la casa de sus familiares para saldar cuentas pendientes. Las familias colocaban en sus ventanas, ofrendas como alimentos o cerveza, para conformarlos y evitar sus maldiciones o venganzas.

Pescar manzanas en un bidón de agua: Se trata de un juego tradicional que realizan los niños durante la celebración de Halloween y que tiene mucho que ver con lo esotérico aunque no con algo que sea directo en dicha festividad.

Este juego de Halloween proviene de una antigua práctica de adivinación del futuro. El participante que lograba agarrar una manzana con los dientes podía contar con que le saldría bien su romance con la persona de su elección.

Hogueras de Halloween: En un rito tradicional como el que se celebra en España durante la noche de San Juan. En Estados Unidos se encienden hogueras para celebrar Halloween. El origen de esta tradición se remonta a los druidas cuando cada noche del 31 de Octubre encendían una gran hoguera en celebración del año nuevo que se celebraba la noche de Samhain. En esta fogata quemaban animales y seres humanos como sacrificio a su Dios Sol y a Samhain, su divinidad de la muerte. Entonces practicaban adivinación, saltaban sobre las llamas o corrían a través de ellas, bailaban y cantaban. Todo esto era hecho para ahuyentar a los malos espíritus.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Más de 3.000 nuevos alumnos de más de 90 nacionalidades inician el nuevo curso en EAE Business School Apertura de nuevas y céntricas oficinas de GREMISA ASISTENCIA en Palma de Mallorca Oviedo sede de la V Edición de Investment&Markets VASSKids Ecológico, la nueva iniciativa de VASS que aúna conciliación, diversidad y sostenibilidad El alquiler de vehículos eléctricos, según Spain Car, va creciendo en Madrid