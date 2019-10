TCI Cutting, sitúa a España como referente mundial en el corte industrial Comunicae

martes, 29 de octubre de 2019, 14:55 h (CET) TCI Cutting, con más de 800 soluciones vendidas por todo el mundo, se sitúa como el principal fabricante nacional de maquinaria de corte industrial TCI Cutting, con más de 800 soluciones vendidas por todo el mundo, se sitúa como el principal fabricante nacional de maquinaria de corte industrial. Con presencia en más de 20 países, como Australia, Rusia, Polonia, Estados Unidos y Francia, entre otros, ha conseguido posicionar a España como uno de los principales fabricantes mundiales de maquinaria con tecnología de corte por láser y agua.

Gran parte del éxito se debe a la inversión en I+D, al que la compañía ha estado destinando más de un 10% de su facturación. TCI Cutting, no solo exporta máquinas para cortar todo tipo de materiales en 2D y 3D, exporta soluciones globales en las que la tecnología y la automatización son los protagonistas. La tecnología avanza de manera exponencial y en TCI Cutting, son conscientes de ello, por eso desde la compañía aseguran que están trabajando en soluciones de software para facilitar la adaptación de sus clientes a la Industria 4.0 y el “IoT” (Internet of things). Hecho que se puede comprobar en el software que la compañía comercializa junto con sus soluciones, el PROmanager y Smarttouch dos herramientas imprescindibles para obtener el máximo rendimiento en las fábricas de los clientes y que además se encuentra en continuo desarrollo.

TCI Cutting, ha sabido abrirse hueco y posicionarse entre los grandes competidores mundiales dedicados al corte industrial. Esto se debe fundamentalmente a la calidad de las soluciones que la compañía fabrica, dónde además de una perfecta integración entre máquina y operario es posible sincronizar todas las máquinas de los centros de fabricación de los clientes. Además, ha sido la primera compañía del sector que ha desarrollado y patentado un cabezal con giro infinito y con capacidad para cortar en 3D.

La calidad, el servicio y un cliente completamente satisfecho son la misión principal de la compañía y para esto, además de las soluciones globales que ofrecen en TCI Cutting, es imprescindible ofrecer un excelente servicio de formación y asistencia técnica. En esta materia son expertos en TCI Cutting ya que disponen de un servicio de asistencia técnica, disponible las 24 horas los 7 días de la semana y en todos los idiomas. Esta asistencia se realiza desde las filiales de TCI Cutting en Alemania, Francia y Polonia, así como desde la sede de la compañía en Valencia.

TCI Cutting, agrupa las claves necesarias para conseguir el éxito, como son; tecnología, internacionalización y producto propio. Son las tres variables principales que dibujan el destino de la firma Valenciana. Además, desde la compañía aseguran que ninguna de las tres variables funcionaría si no hubiera detrás una gran implicación, esfuerzo y mucho trabajo por parte de todo el equipo de TCI Cutting.

