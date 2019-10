Los cuatro proyectos con los que colaborar para convertirse en un "Planet Warrior" con Save The Planet Now Comunicae

martes, 29 de octubre de 2019, 12:50 h (CET) Salvar el mundo no es fácil, pero es posible. Se está en un momento crítico para el planeta, pero por suerte, líderes como Greta Thunberg, están creando movimientos potentes para concienciar a las grandes masas, empresas y gobiernos de todo el mundo, sobre la importancia de involucrarnos con un cambio de hábitos para no terminar explotar los recursos naturales A raíz de la esta lucha conjunta contra el cambio climático, desde todas las partes del planeta, surge en nuestro país Save The Planet Now, un proyecto que ofrece la posibilidad de hacer partícipes a todas aquellas personas que tengan interés en convertir este planeta en un mundo mejor. Save The Planet Now colabora con diferentes asociaciones sin ánimo de lucro, y permite a través de la compra de sus tarjetas o de su web, que los ciudadanos pueden colaborar a partir de 5 €, y ayudar a mejorar la sostenibilidad del planeta.

Existen diferentes tipos de proyectos, que han nacido a raíz de las amenazas que afectan a la Tierra como la deforestación, los micro plásticos, la extinción de algunas especies. Para aquellos que quieran unirse a la causa, estos son los proyectos con los que se puede luchar por la preservación del planeta:

Cultivar la semilla de la esperanza

Se trata de un proyecto de explotación agrícola de jengibre en Costa de Marfil, que no solo recuperará zonas degradadas, sino que dará empleo a más de 2000 mujeres en el país, dándoles un medio de vida digno tanto para ellas como para sus familias.

Salvar a los corales de la extinción

El coral es un elemento clave en el equilibrio de los ecosistemas marinos, el cual se ha perdido en más del 30% a causa del Síndrome Blanco, una enfermedad que se propaga a través del agua y afecta al tejido del coral dejando expuesto su esqueleto y provocando su muerte. Para paliar esta epidemia, nació Arca de Noé de los Corales, un banco de germoplasma para el resguardo de los corales en el Caribe Mexicano.

Frenar la desertificación plantando un árbol

Certificado por Naciones Unidas, este proyecto trabaja para la regeneración de las tierras afectadas mediante la reforestación en la India. Se trata de tierras de pequeños agricultores pobres y comunidades tribales, que necesitan de apoyo financiero externo, y orientación técnica para poder repoblar alrededor de 15000 hectáreas que son propiedad de 12000 agricultores.

Evitar la deforestación de la Amazonía

Es un grave problema medioambiental que afecta a nivel global, y del cual se necesita apoyo urgente de parte de todos. Quemar y talar sus bosques son una de las principales fuentes de emisión de CO2, por eso, el objetivo de este proyecto es la protección de las 500000 hectáreas de terreno para aumentar el valor, y la calidad de vida de los bosques mediante un sistema de vigilancia que detecte rápida y eficazmente, los riesgos de deforestación.

Se puede colaborar con los diferentes proyectos directamente a través de la web www.saveplanetnow.com, o bien mediante la compra de las tarjetas de prepago de 5 y 10 € en los puntos de venta establecidos FNAC, Carrefour, Worten y Media Markt.

Sobre Save The Planet Now

Es un movimiento para que los ciudadanos puedan apoyar, de forma sencilla y directa, los proyectos que luchan contra el cambio climático, la preservación de los ecosistemas y el mantenimiento de la biodiversidad. Los fondos recaudados irán destinados a diferentes proyectos de organizaciones con los mayores estándares de reputación internacional avalados por el Registro CDM de las Naciones Unidas, Voluntary Carbon Standard, R20 o Universidades e Instituciones gubernamentales de distintos países.

https://saveplanetnow.com

