El Comercio Unificado y los retos del B2B Online, protagonizarán la VII Edición del Mobile Commerce Congress

Durante el evento se entregarán los galardones M - Commerce Awards 2019, que premiarán a las empresas que destaquen en sus estrategias mobile y omnichannel La VII Edición del Mobile Commerce Congress (#MCCES19), el mayor evento en España sobre las últimas novedades en comercio electrónico y new retail, tendrá lugar el jueves 7 de noviembre en los cines Palacio de Hielo de Madrid. Durante el Congreso se abordarán los retos a los que se enfrenta el sector retail ante los constantes cambios que las nuevas tecnologías traen consigo y que propician la creación de nuevos modelos de venta.

2020 será el año de la apuesta por el reto del Comercio Unificado y el B2B online

Esta nueva edición, bajo el claim “Unified Commerce”, tiene como tema central el horizonte que se presenta en el 2020, año que supondrá la apuesta por el reto del Comercio Unificado, un paso más allá de la omnicanalidad, donde todos los canales y servicios deben estar unificados para una mejor experiencia del cliente. “Los nuevos retos a los que se enfrenta el sector retail en un mundo que va más allá de la omnicanalidad, está más cerca de lo que se piensa” apunta Samuel Rodríguez, director del Mobile Commerce Congress.

También 2020 será el año en el que se apostará por el B2B y en el que la industria recogerá el testigo del comercio electrónico para aplicar todo el conocimiento y tecnología generado en la era B2C para llevar el Business to Business a la próxima generación.

Más de 50 speakers abordarán los retos y oportunidades que el sector retail y el ecommerce tendrán que hacer frente en un mundo en el que la omnicanalidad, la realidad virtual o el Big Data están provocando un cambio en las relaciones entre marcas y usuarios.

En esta 7ª edición expertos profesionales del sector participarán en las distintas actividades que se llevarán a cabo, destacando algunas materias que se abordarán en mesas redondas como los nuevos retos de los pagos digitales en la que participarán Alberto López González, director de Pagos Digitales e Innovación de MASTERCARD y Javier Moreno, Head of Merchant Services Spain & Portugal de PAYPAL; las diversas estrategias para convertir un B2C en un B2B, que contará con Juan Carlos González, Head of e-Business Iberia de RS COMPONENTES; los desafíos que plantea el paso del ON al OFF, en el que intervendrán Victoria Ducournau, Head of Digital & Ecommerce Iberia de DYSON y Paco Tormo, CEO & Founder de Singularu; y, por último, el salto del ecommerce al mundo físico a través de la apertura de tiendas físicas como es el caso de Aliexpress del que hablará Estela Ye, Senior Director Spain & Portugal de ALIEXPRESS.

Durante las diferentes sesiones y mesas redondas, representantes de Universal Pay, Telepizza, Aliexpress, Mr Jeff, Mayorel, Adyen, Mastercard, Paypal, Celeritas, Juvasa, Ternua Group, Dyson, Singularu, MpServices, Tienda de Valentina, Just Eat etc., abordarán la innovación de los retailers en el desarrollo de estrategias ecommerce y omnichannel.

Durante el congreso, todos los asistentes podrán acercase al Palacio de Hielo de Madrid a través de los patinetes urbanos de CIRC gracias a un código de desbloqueo que facilitará la organización a partir del 7 de noviembre. En la Península Ibérica, CIRC es el mayor operador en el sector de patinetes eléctricos compartidos, y está presente en las ciudades españolas de Madrid y Zaragoza, así como en numerosos municipios portugueses.

M - Commerce Awards

Como en ediciones pasadas, el MCC19 acogerá la nueva edición de Mobile Commerce Awards 2019 que buscan premiar a aquellas compañías cuyo modelo de ventas tenga como base el medio online o desarrollen una estrategia de integración mobile de sus canales de venta, reforzando los offline y aprovechando las posibilidades que los dispositivos móviles ofrecen.

Los galardones que cuentan con las categorías M-Commerce Award Pure player, M-Commerce Award Omnichannel y M-Commerce Award Innovation se entregarán a lo largo de la jornada. Pisamonas, Electrocosto y Biduzz fueron las empresas ganadoras durante la edición anterior.

Patrocinadores del Mobile Commerce Congress

La VII Edición del Mobile Commerce Congress cuenta con el patrocinio de las siguientes marcas:

Gold Sponsor: Universal Pay, Adyen, Aplazame, Biocrytology

Silver Sponsor: Sabadell, Correo Express, Celeritas, Paypal, Mastercard

Bronze Sponsor: Pagamastarde, GrupoBillingham, Circ, ICEMD

Basic Sponsor: Axicom, Oct8ne, Semrush, Confederación Española de Comercio