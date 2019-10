Fnatic cae eliminado de Worlds 2019 en cuartos de final Comunicae

lunes, 28 de octubre de 2019, 17:07 h (CET) El equipo europeo pierde por 3-1 frente al equipo chino, FunPlus Phoenix. En el primer enfrentamiento de cuartos de final, Invictus Gaming venció por 3-0 a Griffin El campeonato del mundo de League of Legends ha llegado a Madrid con fuerza. El público ha llenado las gradas del Palacio Vistalegre para vivir los dos primeros enfrentamientos de cuartos de final. Los dos primeros semifinalistas del torneo serán equipos chinos: Invictus Gaming y FunPlus Phoenix.

El día comenzaba con el partido de los vigentes campeones de Worlds, Invictus Gaming, que se veían las caras con Griffin, el equipo coreano que venció a G2 Esports en la fase de grupos hasta en dos ocasiones. El conjunto chino demostró una gran superioridad y consiguió el pase por un resultado final de 3-1.

El estilo caótico y agresivo de Invictus Gaming desmontó por completo a los coreanos, que no fueron capaces de imponer su juego en casi ningún momento. Con esta actuación, demuestran que siguen siendo un equipo temible en los mejores de cinco.

El segundo partido de cuartos de final enfrentaba a Fnatic contra FunPlus Phoenix. El Palacio Vistalegre rugió con fuerza apoyando al equipo europeo, sin embargo, el combinado asiático completó una eliminatoria casi perfecta y acabaron con el sueño de una final europea en Worlds 2019.

Los dos primeros partidos solo tuvieron un equipo en la Grieta del Invocador, FunPlus Phoenix. Fnatic solo mostró su mejor nivel en la tercera partida, pero los ánimos de remontada solo fueron un corto espejismo. En el cuarto y definitivo mapa se repitió la historia de los dos primeros y el equipo europeo se quedó fuera del mundial.

Tras la derrota, Mads “Broxah” Brock-Pedersen, jungla de Fnatic, confesaba: “La primera semana jugamos pasivo, la segunda más agresivos. Esta eliminatoria volvimos a las andadas y no supimos remediarlo a tiempo”.

Mañana, el campeón europeo, G2 Esports, se la juega a las 17:00 contra DAMWON Gaming. Antes de eso, a las 12:00 Splyce buscará una heroicidad: eliminar a SK Telecom T1, el equipo liderado por Faker.

