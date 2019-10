DHL planta 350 árboles en Madrid para mejorar aún más la huella verde en la región Comunicae

lunes, 28 de octubre de 2019, 12:27 h (CET) Esta actividad de plantación de árboles se añade a su acuerdo de colaboración con Bryan Adams; como socio logístico oficial de la gira 2019 de Bryan Adams, DHL ha acordado plantar un árbol por cada entrada vendida a nivel internacional. Los empleados voluntarios plantarán, ademas, un árbol por cada una de las entradas asignadas a España, como socio logístico oficial. Con esta acción, DHL contribuye a la sostenibilidad y a la compensación de emisiones Empleados voluntarios de DHL, el proveedor líder mundial de transporte urgente internacional, han plantado 350 árboles en Navacerrada (Madrid), en línea con su compromiso medioambiental y de compensación de emisiones.

Por otro lado, como socio logístico oficial de la gira Bryan Adams de 2019, DHL gestionará los servicios de transporte para el cantante y su banda en más de 20 países durante todo el año. En línea con la "Misión 2050: emisiones cero" de Deutsche Post DHL Group, DHL acordó plantar un árbol por cada entrada vendida durante la gira internacional. DHL en España ha ampliado, además, este compromiso, plantando un árbol para cada una de las 350 entradas que el Grupo ha asignado a España como socio logístico.

Esta iniciativa de plantación ha sido llevada a cabo por más de 100 empleados voluntarios de DHL, en Navacerrada, Madrid, el domingo 27 de octubre, bajo la experiencia y orientación de la ONG ambiental Reforesta.

La zona en la que se realizará la plantación es un valle, con una de sus laderas casi desarbolada. En la otra ladera hay un bosque empobrecido en cuanto a variedad de especies, puesto que le faltan las especies acompañantes, que no se han recuperado, tras el abandono del uso ganadero, maderero y para extracción de leñas y carboneo que se hacía hasta hace unas décadas. Por eso, esta actividad contribuye a lo que se llama una reforestación de enriquecimiento de biodiversidad, poniendo esas especies que faltan o que hay en escaso número, como acebo, serbal, abedul, manzano silvestre, bonetero, etc. en la ladera desarbolada. Además, se están introduciendo las especies principales, que son el roble, la encina y el enebro. En las riberas del arroyo Navacerrada y en sus cercanías se han plantado también fresnos y sauces. Los 350 árboles plantados por los voluntarios de DHL corresponden a 50 especies diferentes, en conmemoración del 50 aniversario de la compañía que se celebra en este año 2019.

