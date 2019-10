Alejandro Gómez vence en Yebra, y Fernando Baraza se proclama campeón del VIII Circuito MTB de Diputación

El VIII Circuito MTB de la Diputación de Guadalajara ha tenido hoy un brillante final en Yebra. Ayuntamiento e institución provincial han organizado la V Ruta MTB Yebra, que ha formado parte en 2019 por primera vez de este circuito. La prueba ha contado con su clásico recorrido de 47 kilómetros, simplificándose con una ruta corta, de 37, para participantes menos avezados. La carrera atravesaba el área noreste del término municipal de Yebra, llegando a adentrarse en los municipios de Pastrana y Escopete, pero sin salir a carretera en ningún momento.





Muy puntual, a las diez de la mañana, Juan Pedro Sánchez, alcalde de Yebra, y David González, como representante del Club MTB Pastrana, y coordinador del circuito daban la salida con la Iglesia de San Andrés Apostol de Yebra al fondo. La tomaban 203 corredores, en todas las categorías.





La V Ruta MTB de Yebra comenzaba fuerte. En los primeros kilómetros, los bikers se encontraban con una subida que, aunque tendida, hacía mella en quienes no habían calentado bien sus piernas antes de la puesta en acción. La primera selección dejaba en cabeza a los que han sido los tres protagonistas de la carrera, Fernando Baraza, de Tielmes; Rafa Revuelta, de Trillo; y Alejandro Gómez, de Pastrana, que a la postre resultó ganador absoluto.





Después de 12 kilómetros de subida, que condujeron a los competidores hasta el término de Pastrana, y a los hitos del Mojón Alto y de El Tollo, la cabeza de la prueba se mantenía inalterable. Un pequeño respiro, atravesando parte de la Cañada Real Galiana Soriana, hacía recuperar fuerzas a los corredores con el avituallamiento, ofrecido por la local Asociación de Mujeres del 2000. A esa altura, el recorrido se convertía en una sucesión de sendas rápidas de escaso desnivel, pero que en ningún momento dejaban relajarse a los participantes.





El segundo gran alto del día era la subida al Monte Viejo por el camino del Juncal, finalizando el ascenso en el Alto del Telégrafo, otra de las grandes dificultades del trazado, a 928 metros de altitud. Cinco kilómetros de recuperación, y en algún caso de persecución para ganar los metros perdidos, condujeron a los bikers por pistas con continuos toboganes hasta el Paraje de la Fuente Trazas, en el kilómetro 32.





En el descenso hasta El Val, la ruta se dividía en dos. Por un lado, los bikers que optaron por la ruta corta, volvían a Yebra, entrando a meta en la Plaza Mayor. Para la gran mayoría, que prefirió la ruta larga, era el momento de guardar energías para la última y decisiva subida.





Ha sido esa en esa parte final, en los últimos diez kilómetros de carrera, donde se ha decidido el orden las tres primeras posiciones. Los elevados porcentajes de la subida, han dictado sentencia. Alejandro Gómez (Bike Time), en un estado de forma excepcional, impuso su ley en las rampas yebranas, llegando el primero a meta con un tiempo de 1h 45´20”. “Este año el circuito premiaba la regularidad. Fallé en las dos pruebas iniciales, y no he podido ganar la general, pero me quedo con buen sabor de boca al haber ganado las tres últimas carreras”, decía en meta el pastranero. Sobre el recorrido, afirmó que “había un poco de miedo al barro que pudiera haber por las lluvias de estos últimos días, pero el sol lo ha secado, dejando el terreno en perfectas condiciones para el MTB”, añadía.





El pastranero daba además, su visión de la carrera. “El recorrido permitía rodar en grupo, porque no había mucho terreno de camino, ni de senda, y sí mucho llano, pero el final era duro. Nos hemos destacado tres corredores, nos han cogido luego por detrás otros tres bikers, pero al final se volvieron a quedar. Yo tenía clara mi baza, que era atacar en la última subida, y así lo he hecho”, afirmaba.





A la conclusión del circuito, Gómez comentó que “ha reinado la deportividad. No somos profesionales, nos dedicamos a otras cosas, lo pasamos bien y hacemos deporte en un circuito bonito, con pruebas muy diferentes unas de otras. Este año, en general, han sido más asequibles y menos técnicas, y hemos incorporado la categoría de eléctricas como novedad. Y, a pesar el mal tiempo en muchas pruebas, creo que hemos hecho un buen circuito”, terminaba Gómez.





Segundo ha sido Fernando Baraza (TT Carbon Wheels), a quien le bastaba con llegar de vuelta a Yebra para ganar el VIII Circuito MTB de Guadalajara. Cruzó la meta con un tiempo de 1h. 44´56”. “Mi idea era terminar la carrera en la posición que fuese porque con ello tenía asegurada la victoria en el Circuito, pero me he visto fuerte y he luchado para ganar, guardándome en las bajadas para no tener ningún percance, no pinchar y no romper”, decía una vez concluyó la carrera. Baraza ha logrado finalmente el segundo puesto, solo superado por Alejandro Gómez. Con él, se ha proclamado brillante vencedor del VIII Circuito MTB Diputación de Guadalajara. “No puedo pedir más”, comentaba satisfecho el corredor.





Sobre la carrera de hoy, el tembleco comentaba que en la última subida, “Alex ha puesto un punto más que yo, me he notado acalambrado, y he optado por llegar a meta, sin más complicaciones, terminando de subir a mi ritmo”, sabiéndose ya campeón, en categoría senior.





Tercero ha sido el trillano Rafael Revuelta (TT Carbon Wheels), como también lo ha sido de la general en categoría senior del circuito. Llegó a meta con 1h. 45´30”. “La carrera ha sido muy rápida. No conocía el recorrido y he querido estar siempre delante para evitar cortes. Además, me gusta tirar en cabeza. En la última subida, Alex tenía más motor que nosotros dos, ha abierto hueco, y ha sido imposible seguirle”, añadía. Revuelta calificaba el circuito de este año como “entretenido” y “con un gran nivel entre los dos primeros, Fernando y Alejandro, que han sido superiores al resto”, terminaba.





En féminas, se ha impuesto Angélica García (MTB Race Torrejón), con un tiempo de 2 h. 19´ 07”, recién salida de una lesión de clavícula. Segunda se ha clasificado Nadia Lozano (Seral Bike-La Finca), con 2 h. 26´09” y tercera, Angeles Díez, con un tiempo de 2 h 26´12”. Segunda, tercera y cuarta - María Isabel Aparicio- han llegado en un espacio de menos de sólo un minuto. Para García, la carrera “ha sido muy pistera, pero ha estado bien, muy rápida; pensé que se me iba a dar peor”, señalaba en meta. Con su reciente alta médica, salió de menos a más, adelantando participantes. “Acostumbrada a salir fuerte, tenía miedo de pagarlo al final”, decía. No ha sido así, llevándose la segunda victoria en las cuatro pruebas que ha disputado del circuito.





En segundo lugar se clasificó Nadia Lozano, que se tomó la prueba como un entrenamiento “en el que me he encontrado con este segundo puesto, en un recorrido con terreno perfecto”. Tercera se clasificó Angeles Díez (Bike Time). “El recorrido era fácil, casi todo pista, pero duro por el desnivel, y con un terreno ideal”, comentaba en meta. Angeles ha corrido todas las carreras del circuito, menos una, la de Arbancón, y, “aunque algunas han sido demasiado duras y técnicas para mi nivel, otras han sido preciosas, como la Escarcha Xtreme del otro día”, terminaba. María Isabel Aparicio salvó su liderazgo del circuito con ese cuarto puesto.





En la entrega de trofeos estuvieron presentes varios miembros de la corporación municipal de Yebra, encabezados por su alcalde, Juan Pedro Sánchez, además de David González, el director de carrera. El regidor dio las gracias por su ayuda a los más de treinta voluntarios yebranos que han colaborado en las labores de avituallamiento y señalización de cruces en el recorrido, a Protección Civil de Guadalajara y de Yebra, y a la Guardia Civil de Pastrana, que han velado por la seguridad vial y médica de la carrera, a la Diputación Provincial y al club organizador del circuito, el Club MTB de Pastrana. “El Circuito MTB de Guadalajara es una magnífica iniciativa abierta a la participación de ciclistas más y menos expertos y que pone en valor otra de las riquezas que tiene nuestra tierra, como es el turismo deportivo”, señalaba al final de la prueba.





Después de la entrega de trofeos, los niños y niñas de la localidad también tuvieron su oportunidad de hacer deporte. Se encargó de ambientar la prueba, además de voluntarios yebranos, el speaker David García.





Las clasificaciones individuales, general y por equipos se pueden consultar en el siguiente enlace: VER CLASIFICACIONES.





