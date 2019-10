El empresario, inversor y escritor español Alex Kei, comenta acerca de la demagogia que predomina en el 'mundillo' del Coaching El autor del libro Triunfar con Miedo: Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación y reconocido experto en marketing digital, Alex Kei, regresa a España luego del gran éxito que tuvo recientemente en Colombia, con un evento que ayudará a muchos a “lavarse su propio cerebro”, como el mismo empresario suele decir.

“El constante crecimiento y desarrollo personal es esencial para cualquier ser humano, sobre todo para emprendedores y empresarios. El problema es que lo han reducido a memes con frases superficiales y vídeos remezclados de motivación superflua”, opina Alex Kei en uno de los episodios de su podcast “En mis Propias Palabras”.

El próximo 16 y 17 de noviembre, 2019 tendrá lugar en el hotel VP El Madroño de la ciudad de Madrid el taller de 2 días “Programando tu Mente para Triunfar” encabezado por Alex Kei y acompañado de otros profesionales del sector de la psicología del éxito.

Hay muchas personas que saben que podrían ser mejores, más productivas, más felices y que podrían mejorar algunos aspectos de su personalidad y forma de ver la vida, sin embargo, son reacios a buscar un cambio, porque las opciones que existen, son ridículas o cuanto menos, mediocres.

"¿Qué se puede decir, que no se haya dicho ya de estos temas de programación mental para el éxito?” - comenta Alex Kei. "Es una tarea sumamente difícil abordar este asunto, cuando tanto se ha dicho y escrito durante siglos. Sin embargo, me he arriesgado porque considero que el mundo del crecimiento personal (con sus excepciones) está lleno de patrañas, mitos y de 'técnicas' que, en la práctica, no sirven para nada”.

En el taller “Programando tu Mente para Triunfar”, Alex Kei abordará, entre otros temas: Técnicas de enfoque y concentración extrema; Visualización práctica y creativa para alcanzar el éxito; Técnicas para desarrollar una Autoconfianza de acero; Cómo eliminar los bloqueos mentales con la autosugestión; Cómo superar miedos que impiden tomar acción.

Alex Kei se considera una persona sumamente crítica, analítica y escéptica, por lo que todo lo que comparte en su taller, son técnicas, ejercicios y principios que él mismo ha probado e implementado a lo largo de su vida y le han funcionado para alcanzar sus logros.

¿Por qué algunas personas tienen éxito y otras no?

"Las personas triunfadoras poseen una serie de habilidades que en su mayoría fueron adquiridas, no nacieron con ellas. El propósito y determinación que cada persona tenga hará que se entrene en áreas con limitaciones y debilidades. La clave es la mentalidad, la manera en que cada quién ve y cómo interpreta lo que tiene ante sus ojos”, cuenta el empresario.

En este taller de 2 días, Alex Kei usará el Hotel VP el Madroño como sede transformacional para las más de 100 personas que estarán presentes durante ese fin de semana. Los asistentes aprenderán algunas de las mejores técnicas y métodos de auto-programación mental que, al implementarlos diariamente, los podrían convertir en una persona de éxito.

