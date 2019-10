Marketing de emprendimiento

A nuestro alrededor hay mucha gente con talento y que han creado productos revolucionarios, que podrían transformar el mundo. Lamentablemente, sin el marketing adecuado, todo ese talento y trabajo puede pasar inadvertido.



Lo normal de cualquier empresa que está naciendo es que el capital esté ligeramente ajustado y que, por lo tanto, la inversión en publicidad sea mínima, o, prácticamente, sea inexistente. El problema que se deriva de esto, es que la empresa y su producto permanecen en la sombra, y lo que no se muestra no se vende.



Si estás leyendo esto y quieres mejorar tu plan publicitario con el mínimo posible de inversión, te daremos algunos consejos para salir de la oscuridad y pongas tu empresa a producir.



Hablemos marketing Antes de poder empezar con las estrategias para convertir a tu empresa en una revelación del Siglo XXI necesitamos entender qué es el marketing. Al buscar la palabra en el diccionario encontramos que dice: “conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la comercialización de un producto”, la palabra correcta en español que deberíamos usar es “mercadotecnia”.



Redes sociales Hoy en día las redes sociales son la forma más económica y efectiva de llegar a millones de personas. Toda empresa debe tener las tres principales redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.



Cada una de estas redes se puede conectar entre sí para que tengan la misma información. Es muy importante mantenerse activo para poder ganar seguidores, un mínimo de 6 publicaciones diarias es obligatorio. También hay que estudiar los horarios en los que la gente tiende a buscar información sobre productos similares para hacer las publicaciones más importantes en este horario.



Si crees que no puedes manejar las redes por ti mismo, ya que requieren de mucho tiempo, creatividad y dedicación, contrata a una persona para que haga este trabajo. Las redes sociales son de las inversiones más bajas y con mejor rendimiento, por lo que dar este paso es primordial para cualquier negocio en nacimiento.



Un gestor de redes es una excelente inversión, además, casi siempre este tipo de trabajadores pueden ofrecerte un paquete de inicio para que no tengas que gastar tanto.



Blogs y webinar Esta combinación es excelente para aquellas empresas cuyo producto no es tangible. Fotógrafos, diseñadores, escritores, en fin, todo aquel que trabaje con un producto que se cobra desde antes de verse el resultado final necesita de herramientas extras, pues vendes más sentimiento que producto.



Si bien es cierto que la publicidad menciona el producto, suele enfocarse más en lo que este te hace sentir. McDonalds no vende hamburguesas, vende felicidad; Coca Cola no vende una bebida, vende unión familiar; sin embargo, hay un producto tangible que recibimos en nuestra mano y que podemos disfrutar inmediatamente.



Cuando requerimos que nos contraten por un talento que no es tangible directamente, tenemos que crear esa necesidad y deseo en los clientes. Los webinars, que no son más que seminarios en línea, atraen a una enorme cantidad de persona, pues varios blogueros pueden organizarla en conjunto atrayendo a más personas.



La verdad es que la cantidad de información sobre estrategias de mercado a bajo coste son muchas, resumir en unas pocas palabras todas las disponibles y además sus ventajas no son suficiente. Eso sí, recuerda que las empresas más poderosas con trayectorias de décadas no dejan de invertir en publicidad, por muy bien posicionado que esté su producto.