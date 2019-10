Análisis técnico del índice S&P 500 por TradingForexSP Comunicae

lunes, 28 de octubre de 2019, 09:02 h (CET) Dejando al margen las noticias y los análisis fundamentales, se abre una posible oportunidad para los inversores minoristas de buscar operaciones en corto con un ratio favorable riesgo/beneficio Sin entrar a profundizar en datos macroeconómicos, aquellos traders minoristas que buscan oportunidades de mercado para operar, se abre un posibilidad de colocar posiciones en corto con el índice S&p 500.

Para aquellos que se basan en los análisis técnicos y no fundamentales, el S&P 500 se encuentra a menos de 1% de máximos históricos respecto a su cotizción máxima de los 3030 puntos que alcanzó en Julio de este 2019.

Entrando en el análisis técnico, a continuación se muestra un gráfico de cómo se ha analizado este índice y el posible movimiento que puede realizar buscando ventas en cotizaciones de los 2800 puntos.

Para quienes conocen el análisis de ondas de Elliott, desde la última corrección de una tendencia alcista en Diciembre de 2018, se puede ver como ha efectuado un movimiento de 5 ondas al alza.

En Septiembre de este 2019 se volvió a alcanzar la cota de los 3000 puntos sin romper el máximo anterior y realizando una corrección a los 2850 en el mes de Octubre.

Se encuentra de nuevo en la cotización de los 3000 puntos con muestras de debilidad en el precio con indicadores RSI o MACD.

Continuando con el análisis de Elliott, se encuentra ante una onda 5 con muestras de hacer una corrección mayor y así conectar la onda 4 en gráficos diarios. El análisis es que este movimiento de conexión servirá para realizar una onda de salida mayor y continuar su trayectoria alcista hacía nuevos máximos y poder terminar su ciclo alcista.

La gran oportunidad se presenta por el gran ratio de riesgo beneficio poder entrar posiciones de venta con una invalidación por encima de los máximos históricos de los 3030 puntos, siendo una operación de pocos puntos de riesgo ( 20-30 puntos ) contra los 150-200 puntos de ganancias y jugando en contra tendencia de sus máximos históricos, que se trata de una gran resistencia en donde sin duda, el precio le costará romper. Por lo que es una oportunidad de una operación con un ratio 10 a 1, y este ratio conlleva unos pocos puntos de perdida que en caso de ser desfavorable, que no conllevaría más que un 0.02% de la cuenta si se usa un lotaje adecuado.

Por último, entrando un poco más al detalle del análisis, si se traza una extensión de Fibonacci en la onda inversa, el precio se encuentra en un 5% respecto a esta onda. Sería fácil pensar que su movimiento pueda llevar a niveles entre e50-60% de la extensión.

"Personalmente, creemos que el movimiento que puede realizar es de un bajo mayor del movimiento A sin romper 4, rompiendo la directriz del canal y engañando a los posibles vendedores si se da ese movimiento, para luego continuar su tendencia alcista principal y dejando los inversores minoristas con posiciones cortas fuera de juego".

En caso de romper 4, se estará ante un análisis totalmente diferente y realmente un movimiento correctivo mayor de este gran ciclo. Pero esto son simplemente especulaciones sobre el posible movimiento que puede hacer el índice durante las próximas semanas o meses.

Este análisis ha sido facilitado por el equipo de traders de TradingForexSp

