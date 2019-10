Nace el primer software de eye-tracking de origen español con el que controlar dispositivos con la mirada Concebido inicialmente como un dispositivo para permitir la comunicación alternativa a personas con discapacidad, como la parálisis cerebral o la ELA, este software es totalmente personalizable acorde a las necesidades del proyecto: automoción, robótica, medicina, gaming, neuromarketing, retail… Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 28 de octubre de 2019, 11:25 h (CET)



Estudios internacionales apuntan a que en 2018 el mercado de la comunicación alternativa estaba valorado en 120 millones de euros y se espera que alcanzará los 442 millones de euros para 2025. Por su parte, el mercado global de eye-tracking se valoró en 287 millones de dólares en 2018 y se espera que crezca un 27,4% anual hasta 2025.



La creciente demanda de una experiencia personalizada en dispositivos de consumo ha impulsado la investigación de esta tecnología y el crecimiento del mercado de seguimiento ocular. Actualmente los sectores con mayor penetración de uso de esta tecnología son salud y retail y la tendencia es que en los próximos años despunten automoción y neuromarketing.

Las previsiones apuntan a que las aplicaciones más frecuentes de esta tecnología en próximos años podrían ser las de realidad aumentada y realidad virtual, su incorporación en dispositivos móviles, de entretenimiento y gaming o de soluciones biométricas sin contacto.



Primer software de eye-tracking de origen español con el que controlar cualquier dispositivo con la mirada

Irisbond - startup de origen vasco fundada por el ingeniero Eduardo Jáuregui en 2013- acaba de lanzar el primer software de eye-tracking de fabricación y desarrollo 100% español que permite controlar cualquier dispositivo mediante el movimiento del iris ocular.



Desarrollado a partir de avanzados algoritmos basados en inteligencia artificial, este software capta el movimiento ocular y lo traduce en movimientos precisos dentro de una pantalla. De esta manera, cualquier persona puede acceder a toda la información de forma natural, intuitiva y sin el uso de las manos.



Si bien inicialmente fue concebido como un dispositivo para permitir la comunicación alternativa a personas con discapacidad como la parálisis cerebral o la ELA, y ha sido su principal función en los últimos años, este desarrollo está evolucionando (como modelo SaaS) para ser totalmente adaptable acorde a las necesidades del proyecto. Así, Irisbond puede personalizar las funcionalidades para que todas las empresas que necesiten desarrollar iniciativas que requieran de la libertad que aporta controlar cualquier dispositivo con la mirada puedan ver cumplidas sus expectativas: automoción, robótica, medicina, gaming, neuromarketing, retail …



“Las aplicaciones son infinitas. Acceder a diferentes funcionalidades durante la conducción de un vehículo. Detectar los movimientos oculares de los cliente de una tienda para comprender qué atrae su mirada. Elegir en nuestra Smart tv qué serie queremos ver sin necesidad de tocar el mando. Hasta cambiarle la vida a una persona con una discapacidad como la parálisis cerebral o la ELA para que pueda comunicarse con total libertad con su entorno y el mundo. Gracias al software que hemos creado en Irisbond y a nuestra capacidad de adaptación, podemos hacer realidad cualquier proyecto que requiera de esta tecnología” apunta Eduardo Jáuregui, fundador de Irisbond. “Lo imposible no es un hecho, sino una percepción. Y un desafío. Un desafío que nos reta a superarnos, a inventar productos globales, diferentes e innovadores que hagan más fácil nuestra relación con lo que nos rodea. Hablamos de tecnología con propósito. Nos enorgullece que lo que hacemos tiene impacto social a muchos niveles. Afrontamos nuestro trabajo y ‘los imposibles’ con positividad, una actitud que nos ayuda a mejorar la vida de las personas y de la sociedad porque creemos que esa es nuestra responsabilidad”, resalta Jáuregui. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Algo que las marcas deben saber sobre los consumidores españoles: son fieles y tienen claras sus preferencias ​Los consumidores online españoles, más satisfechos que la media Blockchain: principales retos en su regulación La protección de datos y la propiedad intelectual son las principales cuestiones jurídicas en torno al blockchain Los niños de la Comunidad Valenciana pasan más de 985 horas al año conectados a Internet En España, los niños de Secundaria se conectan 1.058 horas y media al año, 4 horas y 30 minutos más del tiempo que pasan en el colegio La app definitiva para conductores La plataforma ElParking hace que sus usuarios no tengan que preocuparse por nada más que por conducir Protege tus datos personales con VPN Descubre los diez mejores VPN del año 2019