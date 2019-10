Afiliación, la opción preferida por los españoles para generar ingresos vía online según Mailify Comunicae

lunes, 28 de octubre de 2019, 08:05 h (CET) La afiliación es un método en constante crecimiento, Forbes indica que para los siguientes cuatro años, ésta forma de marketing, tendrá un aumento de un 7,3%. Así mismo, representa actualmente entre el 8% y 12% de la inversión de marketing digital en los mercados maduros, y gracias al auge de las plataformas de autopublicaciones y de las redes sociales continuará creciendo Elprograma de afiliación de Mailify, la aplicación para hacer campañas de email marketing automatizado y SMS masivos, cumple 5 años de éxito en España y con ello presenta algunos datos y consejos para poder generar ingresos con ella de forma segura y óptima.

La empresa de origen Francés revela que antes de elegir a qué empresa afiliarse, es necesario prestar especial atención al “contrato marco” o llamado también “términos y condiciones” dado que en este se estipula elementos a tener en cuenta como: pagos, modo de contabilización de las comisiones, limitaciones, etc. Tener claro los “términos” desde un comienzo evitará conflictos a futuro entre cualquiera de las partes. Así mismo es necesario verificar que quién haga el seguimiento de las ventas (tracking) sea un tercero, ajeno a la empresa que ofrece la afiliación. Mailify utiliza la plataforma Affilae para el seguimiento de las ventas y comisiones. Un software que ofrece un panel de estadísticas dinámico y de fácil lectura.

Mailify también comenta que para generar ingresos con cualquier programa de afiliación, es importante hacer recomendaciones de la aplicación o producto especialmente con enlaces naturales como por ejemplo, en blogs, además es necesario conocer muy bien el servicio o producto en cuestión para generar credibilidad y compartir la propia experiencia de uso ya que es la mejor manera de vender.

Mailify señala que del 2015 al día de hoy, el número de afiliados ha crecido un 30%, y que ahora existen más personas interesadas en este tipo de marketing.

Sobre el programa de afiliación de Mailify

Si se es responsable de un blog o página web con el programa de afiliación de Mailify se puede obtener beneficios rápidamente. Es un sistema win-win que tiene como objetivo obtener rentabilidad por las cuentas que se crean a través de la web y las ventas que se generen a partir de ellas.

¿A quiénes está dirigido?

A quienes tienen un blog o website y desarrollan en ellos temas de ventas, marketing, publicidad, tecnología, emprendimiento, negocios, etc.

¿Cómo ser parte de este programa?

El registro es sencillo. Sólo basta con ingresar a: https://www.mailify.com/es/affiliate y seguir los pasos.

La aprobación de la afiliación es inmediata y en respuesta se enviará una URL de tracking para insertar en el blog o website. De esta forma es posible rastrear los usuarios que ingresen a Mailify provenientes de la web del afiliado.

¿Qué otorga el programa?

Beneficios económicos, de contenido y visibilidad en todos los canales de comunicación que maneja la marca. El programa otorga 10 euros/dólares por cada cuenta creada desde el URL de tracking o seguimiento, 80% de comisión en ventas de suscripción mensual y 10% en ventas de packs anuales.

Acerca de Mailify

Mailify forma parte del grupo Francés Sarbacane Software, empresa pionera en el envío de emailing automatizado desde el 2001. Mailify ofrece soluciones innovadoras a más de 10.000 empresas de 90 países. El software está disponible en 6 idiomas (español, francés, inglés, portugués, alemán y holandés) y es la única aplicación que cuenta con un servicio de coach dedicado disponible vía telefónica, chat y email.

