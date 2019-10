Hoy he recibido una factura de Endesa. Esta me dice que la deuda asciende a 212,21 euros. Al final de la nota pone que he consumido 752,850 KWh. Normalmente suelo pagar entre 100 y 115 euros. He de decir que tengo una peluquería de caballeros en la que el único gasto que tengo es el de la luz, un calentador, la máquina de cortar el pelo y el secador. He llamado al departamento de quejas de Endesa y me han dicho que es una lectura estimada y que para corregirlo tengo que darle la lectura del contador. Le pedí la llave del cuarto de contadores al presidente de la comunidad y me dijo éste que el contador es de los nuevos, de los de anotación telemática. No obstante, cogí los números y fui a la oficina que Endesa tiene en la calle Camino Cabaldos esquina con Emilio Castelar de Zaragoza, e interpuse la reclamación pertinente. La señorita me dijo que me lo devolverían en 10 0 15 días. Entonces, indignado le contesté:” No nos ayudan. Los autónomos tenemos una mano en la cabeza empujando hacia abajo para hundirnos. ¡Ya está bien! Lo único que hace este estado de cosas es resucitar al pillo que todos llevamos dentro. Por eso dice la Biblia que cuando los de arriba se corrompen, se pudre toda la pirámide; de ahí que tengan más responsabilidad”. La señorita me contestó que ella era una simple trabajadora. Y yo le argumenté que se lo decía para que lo trasmitiera a sus jefes”. Ahora tengo que esperar que los de arriba se dignen a devolverme el dinero que me cobraron de más. Pero si yo me retraso en algún pago, me crujen… ¡No hay derecho!