Triunfa el odio

Lo inició Zapatero, un personaje maléfico y perverso, lobo feroz con piel de oveja, monaguillo a la orden de los Masones, el enfrentamiento entre los españoles mediante la ley de Memoria Histórica, tema olvidado por los españoles del que ya nadie hablaba;, lo dije en un escrito, que esa desunión entre los españoles la culminaría Pedro Sánchez y así ha sido, no han cejado en su empeño, movidos por el odio, de desunir a los españoles, por fin lo han conseguido, han resucitado a Franco, tal es su odio que ni de muerto lo podían soportar y ¿Cómo van a pedir a los catalanes movidos igualmente por el odio a España, de que cejen en su empeño separatista? Ambos tienen buena penitencia, vivir odiando, con rencor en su corazón, tiene que ser un calvario. Los cristianos perdonamos y olvidamos, tenemos paz en el corazón, ellos odio y rencor y esto es muestra evidente de la existencia del Bien y del Mal, misterio terrible pero cierto, unos viven con paz en su corazón, los otros odiando. ¿Qué va a pasar el 10 de Noviembre? Fecha histórica de la cual depende el futuro de España y de nuestra juventud. Hay que desterrar el miedo y dar la cara, no tenemos nada de que avergonzarnos, obramos en beneficio de la sociedad. Espero que se presente algún partido con un programa que mueva a la mayoría de los españoles que quieren que España siga siendo como la heredamos de nuestros mayores, una Nación reconocida y admirada en el mundo entero. No puede seguir gobernando España el odio, queremos paz.