La novela 'La Vida en Violeta' se estrena en papel tras los buenos resultados de su versión digital

viernes, 25 de octubre de 2019, 10:48 h (CET) Su autora, Betz Burton, presenta una complicada historia de amor entre dos mujeres en la España de los años 50 Una novela se caracteriza por conseguir que los lectores creen imágenes mentales de las escenas que van descubriendo. Mucho más impactante resulta que parte de esas imágenes estén plasmadas también en sus páginas. Y es que La Vida en Violeta no es una novela más, es una novela que cuenta en su interior con ilustraciones detalladas de los personajes y de parte de los lugares donde se desarrolla. Es un relato que cobra vida de una forma inusual para atrapar al lector y guiarlo a través de un viaje de emociones y sentimientos que no deja indiferente a nadie.

La Vida en Violeta, publicada por Nou Editorial, habla de un amor prohibido entre dos mujeres, en un momento en que la historia parece contarse en blanco y negro. Bajo esa interesante premisa se presenta esta novela, centrada en la vida de una joven de 26 años, Julia, y las dificultades que tiene para desenvolverse en una época en que la mujer estaba relegada a ser la esposa perfecta. Ella quiere vivir su vida más allá de un hombre, trabajar y ganarse su propio sueldo, cosa que no le resultará fácil. Menos aun cuando conozca a Nicole, una mujer que pondrá su vida patas arriba y hará que descubra nuevas emociones que nunca creyó que sentiría.

Betz Burton describe en su primera novela una realidad que ahora parece muy lejana pero que apenas dista cincuenta años de la nuestra, y que parece acercarse en muchas ocasiones. Un relato centrado en el crecimiento personal y en el descubrimiento del amor más allá de normas y géneros. Todo ello con un importante trasfondo histórico y mucha parte de verdad en el modo de representar la sociedad y la mentalidad de la época.

Utiliza además un tono sencillo y amable que hace que su obra resulte muy fácil de leer y disfrutar. No en vano, sus lectores, tanto masculinos como femeninos, han asegurado que se trata de una historia que se disfruta desde su primera página hasta la última. Tras haber conquistado a multitud de lectores en plataformas digitales, se estrena en su versión en papel con la firme intención de seguir cautivando a quienes se atrevan a adentrarse en sus líneas.

La presentación de la novela tendrá lugar el día 15 de noviembre a partir de las 18h en la librería Libros de Arena (Calle Capri, 15, Madrid)

La Vida en Violeta, ya disponible en Amazon.

