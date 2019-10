Estudios y rodeos sobre la primera gran novela sobre la esclavitud animal

Literatura animalista

Se inician nuevos tiempos para la literatura universal, por fin los animales no humanos entran en los argumentos de poemarios y novelas, como seres sintientes y no únicamente como atrezzo u objetos de odas.



Pionero en la literatura animalista es el autor Ángel Padilla, quien lleva su poética en la que introduce a los animales no humanos como "personas" iguales a nosotros, en sus obras, rompiendo de una vez ese muro especista en la literatura para abrir un nuevo camino.



La novela icónica contra la esclavitud animal

"Mundo al revés: Origen", editada por Sportula, con autoría de Ángel Padilla, podría compararse, en marco e interés epocal, la nombrada, ficción escrita para denunciar la esclavitud animal actual y de todas las épocas, con "La cabaña del tío Tom" para la esclavitud negrera, o "Matar a un ruiseñor", de igual denuncia que "La cabaña...".



La novela surge como resultante de un largo trabajo de observación y escritura de novelas sobre los animales y nuestro mundo humano en general, del autor, de esa relación obtusa y no equitativa donde la balanza siempre cae onerosa y cruelmente, en toda su maldad, hacia el lado animal para aplastarlos, a los animales no humanos bajo la supremacía (inventada) del animal humano frente al no humano. En la novela el autor, mediante un argumento que te implica y atrapa desde la primera página, lleva de la mano al lector por un ámbito inmenso de esta tierra, abosolutamente al revés de como la conocemos, en que quienes fuéramos los sometidos seamos los humanos, ante una crueldad e incomprensible ceguera ante nuestros gritos y lamentos, de todos los actos horrendos que cometen los animales (que se adueñan del mundo) sobre cada uno de nosotros, esclavos, hacinados, usados como divertimento, como marionetas, y sin solución de salvación alguna porque no nos entienden, ni quieren, no quieren, porque al salvarse nos odian, de años de martirio hacia ellos. Esta es una alegoría realizada para hacer ver en qué mundo atroz vivimos, donde pedimos paz y respeto pero, en realidad, en pleno siglo XXI, el humano no sabe qué es esto, en amplio.



Los animales no humanos, mucho más inteligentes en lo instrumental (que es lo imporante, al final), son, para la Tierra, amigos, no así los humanos, que no lo son. Respetan la cadena trófica; con los no humanos esta Tierra duraría y seguiría rodando, sana, siglos. No con el animal humano, que se alejó de esa "justa" orden natural en que, aunque fea en su estética predadora y demás, es respetuosa en tanto a que no acomete actos de sadismo o de encono, ni de derroche. El humano, sí. De tal forma que ha llevado a esta Tierra al colapso. Por otro lado, los animales poseen aún la inocencia, que perdió el humano (en general, no todos) y no serían capaces de ser crueles, sádicos, como lo es el humano, en la realidad actual, con ellos. Pero en esta ficción algo ocurre, inopinado y muy sorprendente, para que esto pueda darse. No podemos contar más.



Sinopsis de la novela "Mundo al revés: Origen:

"Tras asistir al discurso del líder libertador, satisfecho y reafirmado, te preparas para la habitual comida de domingo con tus amigos y familiares más cercanos. Te pones tu mejor traje sobre tu cuerpo simiesco y te preparas para un auténtico festín: pierna de humano guisada con verduras, carpaccio de muslo de humano y, por supuesto, el plato fuerte, cabeza de humano en su jugo con careta.



Humanos, lampiños y despreciables. Humanos, que un día os esclavizaron para su placer. Humanos, convertidos ahora en presa y comida, en criados y mascotas. Humanos, tan desagradables a la vista como deliciosos al paladar.



En este mundo patas arriba, donde nada es como creemos que debería ser, donde los animales visten ropa, cocinan la comida y tienen mascotas humanas, el joven potro Paulus y la niña humana Carolina desarrollarán una inverosímil amistad mientras parten en busca de Asunción Margaritas, la legendaria abuela de Paulus. En una historia truculenta, a veces feroz, pero también cargada de ternura, asistiremos a un viaje insólito que desembocará en un destino inesperado.



Ángel Padilla vuelve en esta novela al escenario con el que ganó el Premio Ignotus en 2008 y lo explora con ferocidad, sin ahorrar detalles escabrosos, pero también con un sorprendente tono lírico en el que puede haber espacio para la redención."



Se introduce dentro del ciclo de una trilogía abolicionista del maltrato y uso animal

La novela es la primera de una trilogía, la segunda llamanda "Mundo al revés: The Best" y la tercera "Humanzee", sendas novelas escritas pero aún no publicadas. Cada una de ellas puede leerse por separado, tienen argumentos distintos y personajes distintos, mundos únicos y no hilados a las demás de la trilogía, pero a las tres las une un mismo aliento de justicia, de generación de un arte contestatario y fraterno, en un sentido de fraternidad de pueblo mucho más abierto que el conocido, donde entran los no humanos y su circunstancia, su horrible circunstancia.



Una novela, una trilogía, que viene en el momento justo, donde el medio ambiente (que sobre todo toca en su argumento muy medularmente "Humanzee") sufre mortalmente una emergencia climática de probable no retorno.





Para ello el autor de "Mundo al revés: Origen" en su ficción nos da pistas, ventanas abiertas si queremos mirar, para adentrarnos en una posible solución. Para él, la solución.



Al abogado y defensor de los animales George Thorndike Angell, en el siglo XIX, le preguntaron por qué gastaba tanto tiempo y dinero en luchar contra la violencia a los animales, mientras existe tanta crueldad hacia los humanos. Su contestación fue crucial y exacta: “Estoy trabajando en las raíces de esa crueldad”.



Sobre "el poeta de los animales", autor de la novela analizada

El autor de "Mundo al revés: Origen" es conocido en el animalismo por sus acciones directas en ámbitos de crueldad animal, como el detener un Paso de "moros y cristianos" para llamar esclavistas a los jinetes, y adentrarse constantemente con su poesía y palabra bella literaria hablando de los reos y humillados en escenarios de "fiestas" distintas donde se martiriza animales, en la mayoría de las ocasiones ha sido detenido, amenazado e incluso, en una ocasión, golpeado.



Más de veinte años de activismo en el animalismo, en la liberación animal, y de obra libertaria avalan al autor. Nacido en Valencia (1970), Ángel Padilla es autor de numerosas obras de poesía y narrativa, letras de canciones y textos teatrales.



Incardinado en los últimos tiempos en el movimiento Eco-Art o nature art como uno de sus componentes, ha sido más conocido desde hace dos décadas como el “poeta de los animales”. Este autor se caracteriza fundamentalmente por su defensa de la Naturaleza y la lucha contra la esclavitud de los animales, promulgando una vida ética fundamentada en el veganismo.



En 2008 su novela “Mundo al revés” (Parnaso, 2007) gana el Premio Ignotus a la Mejor Novela de Fantasía y Ciencia Ficción, otorgado por la AEFCFTL. Novela que anteriormente fue editada por "Corona del Sur". El texto de "Mundo al revés: Origen" despertó el interés del cineasta argentino Marcos Negri, que baraja las opciones de llevarlo al cine, si la crisis en Argentina al final lo permite.



De su poemario "La guadaña entre las flores" se han compuesto canciones sobre la letra de algunos de los poemas, por grupos como Beelzebuth, Major Arcana, cantautores como Graciela Folgueras; se han realizado espectáculos de danza inspirados en la obra, como el que realizó en 2008 la Compañía de Danza Contemporáneo Sarao en 2008 en el I Encuentro contra la violencia realizado en Guayaquil. También su poemario antitaurino “La guadaña entre las flores” ha sido adaptado por el autor a texto teatral y llevada la obra a escena en España, en 2008 por la Compañía Act & Play, en el Teatro Raval de Gandía, con dirección de Laura Moise; la misma obra fue interpretada en teatros de Vigo por la compañía David Fernández Rivera. En 2016, su obra de teatro "Lidia" fue representada por la Compañía de teatro “La Columna, con dirección de Lorena Illoldi, en México.



La canción "Balada para Regina", con letra de Ángel Padilla, forma parte de la banda sonora de la película "All About Ava", de Santi Serdá.



Son numerosas las referencias a su obra y figura realizadas, tanto en Antologías como en estudios y ensayos realizados por distinas Universidades de habla hispana. Es de destacar la conferencia que realizó Ruth Miguel Flanco, en 2009, en Padova, en el Congreso sobre voces comprometidas y nuevas corrientes literarias en Europa, denominada "La poesía animalista di Ángel Padilla". De interés también la entrevista realizada al autor en la revista "La machina soggnante", denominado "La Bella Rivoluzione. Poesía e Azione Antiespecista", por Lucia Cupertino.



Su visión activista de la poesía ha sido asimismo reflejada por diversos autores, incidiendo en el activismo directo en la calle y el debate. El novelista Javier Neveo incluyó a Ángel Padilla como personaje en su novela “Los niños de la vacuna”, editada por Pireneo en 2013. En la novela, el poeta aparece entrando a un ruedo de toros protestando contra el martirio a los animales, como en la realidad ha hecho Padilla en numerosas ocasiones en su activismo para todos los animales.



Su figura y corpus teórico ha atraído la atención de personalidades dispares. Es destacable la relevancia que otorgó al debate que el autor tuvo con el novelista Manuel García Viñó en la revista "La Fiera Literaria", en un monográfico del número julio-agosto de 2009 de la revista, el Catedrático emérito de la Facultad de Ciencias de la Información UCM Felicísimo Valbuena, quien recomienda la lectura de dicho debate a sus alumnos de los máster de Comunicación que imparte en la Universidad Juan Ramón Jiménez:



“El debate más interesante, incluso retóricamente más importante, que ha habido en España en muchos años, es el que mantuvieron Manuel y Ángel Padilla sobre los toros y que salió publicado en La Fiera Literaria en el número de julio-agosto de 2009. El título fue «Taurinos y antitaurinos»"



Obras

Algunos de sus libros publicados son la novela "Mundo al revés'' y reedición de ésta con editorial Parnaso; el poemario “La guadaña entre las flores'' y, también, reedición reescrita y publicada por Editorial D.F. Rivera; ''Elegía a la vida', ''Canción de hierba para el caballo ante el abismo'', ''Funerales del caballo'', "Camino/The path" y, pronto, "Es tan culpable el que canta para no oír a los fusiladores que los fusiladores".



Ensayos y congresos

Su obra ha aparecido tratada en los ensayos: "La novela española del siglo XX", Manuel García Viñó (Editorial Endymion), 2008 "Letteratura d`impegno: giovani voci dall 'Europa" (Polígrafo, a cura di Chiara Conterno, Francisco de Borja Gómez Iglesias, Alessia Ferraro, Arno Schneider), 2013 "Poesía de la Conciencia Crítica, 1987, 2011" (Tierradenadie Ediciones), “Wenn der Himmel seine Augen verschliesst”, Caroline Waggershauser (Persimplex Verlag), 2015 “Convocando al fantasma. Novela Crítica en la España Actual" (Tierradenadie Ediciones), 2016 "Arte y ecología en la era digital" (formato "Digital", por Constanza Riveras, Ignacio Veraguas). Aparte de haber aparecido en innumerables antologías de poesía y cuento, nacionales e internacionales.



Escena y teatro

En teatro también han sido representados textos suyos, en concreto "La guadaña entre las flores" por compañías distintas, en Gandía y en Vigo, y otras obras teatrales como "El día en que los perros se convirtieron en juguetes", "Y cumplirás dieciséis" o "Lidia".



Sobre "Mundo al revés: Origen" existe el interés de un cineasta argentino, Marcos Negri.



Premios literarios del autor

Son muchos los premios ganados con sus obras, a destacar: Premio ''Ignotus 2008'' a la Mejor Novela Corta con ''Mundo al revés'', Primer Premio 'VIII Certamen de poesía Leonardo Cercós in memoriam'', Primer Premio 'II Certamen internacional de poesía joven La Garúa'', Primer Premio ''V Certamen internacional de poesía La lectora impaciente'', Primer Premio ''XVI Certamen nacional Casc antic 2004 de prosa castellana'', Primer Premio ''I Certamen de lecturas poéticas “Poesía en abastos” del Ayuntamiento de Valencia'', Primer Premio Certamen de relatos “Liberación de Caballos en Rosario”, Primer premio Certamen de relatos SOS RACISMO MADRID 2017, Segundo premio XVIII Certamen de Cuentos Doctor Luis Estrada, por Médicus Mundi, Primer Premio Certamen de cuentos "Liberación de Caballos en Rosario".





Escribir como una forma de advertir e intervenir