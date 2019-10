VERITAS presenta en GINEP los 10 grandes avances más importantes en genética aplicada a la ginecología Comunicae

jueves, 24 de octubre de 2019, 16:33 h (CET) El director médico de Veritas Int., el doctor Luis Izquierdo López, uno de los genetistas más reconocidos de nuestro país, participará con la ponencia "Los 10 avances más importantes en genética aplicada a la ginecología". En la ponencia se tratarán las nuevas formas de diagnóstico basadas en la información genómica que, aplicadas al ámbito de la ginecología, están cambiando el abordaje tanto de la ginecología oncológica como de otros problemas relacionados con el área de salud de la mujer Veritas Intercontinental, filial de Veritas Genetics, líder global en secuenciación e interpretación del Genoma, mostrará el potencial del Diagnóstico Orientado al Paciente en la Era Genómica en la VIII Reunión Científica GINEP, que se celebrará el 25 y 26 de octubre en Granada. Veritas Int. es, además, uno de los patrocinadores de este evento científico que reunirá a los principales especialistas en diferentes campos de la ginecología.

El director médico de Veritas Int., el doctor Luis Izquierdo López participará con una ponencia en la que presentará Los 10 avances más importantes en genética aplicada a la ginecología basados en la secuenciación de Genoma y Exoma completo.

Medicina genómica

La medicina genómica se basa en el uso de la información genética de un individuo para lograr el mejor abordaje orientado al cuidado preventivo de su salud o en caso de presentar sintomatología, lograr un diagnóstico o determinar el tratamiento adecuado. La información genética ayuda a estimar el riesgo de padecer determinadas enfermedades para poder prevenirlas o detectarlas precozmente, permitiendo además elegir el fármaco más adecuado para cada individuo, a la dosis precisa.

Existen nuevas formas de diagnóstico, basadas en la información genómica, que permiten mejorar el cuidado global de la mujer, tanto dentro del ámbito de la ginecología como en otros aspectos de su vida. Con la información genómica es posible adaptar el manejo médico de la mujer para detectar precozmente y tratar diferentes enfermedades que pueden afectarle tales como el cáncer hereditario, el riesgo de trombos, el déficit de vitaminas o el riesgo de Alzheimer entre otros.

Medicina 4P

La medicina genómica es la base de la medicina 4P. Es Preventiva porque permite detectar personas en riesgo de padecer una enfermedad y ofrece herramientas para evitarla. Es Predictiva porque los estudios genéticos detectan el riesgo de padecer una enfermedad en el futuro. Es Personalizada porque pone el foco en el individuo, tratando al paciente y no únicamente una patología de manera generalizada. Y es Participativa porque el paciente colabora en la toma de decisiones acerca de su salud.

Una herramienta para toda la vida

La secuenciación e interpretación del genoma es una herramienta preventiva clave, útil para toda la vida, aportando información acerca de variantes que puedan causar enfermedades comunes como patología cardiovascular y cáncer, enfermedades que se pueden transmitir a los hijos, información farmacogenómica para adaptar la prescripción de fármacos, enfermedades multifactoriales y mucho más.

Se estima que 1 de cada 3 personas desarrollará cáncer a lo largo de su vida, entre el 5 y el 10% son de carácter hereditario. Conocer las variantes relacionadas con este tipo de cáncer permite actuar a tiempo para reducir este riesgo o detectarlo precozmente.

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de hospitalización y muchas de ellas tienen un importante componente hereditario. Cerca de un 50% de la población es portadora de enfermedades recesivas y conocer el estado de portador es fundamental para aquellos que estén planeando formar una familia. La genética también está presente en determinados trastornos de coagulación, endocrinos, metabólicos, en la salud de los órganos, en las enfermedades mitocondriales y trastornos neurológicos.

El Genoma ofrece una mapa completo del organismo: analiza en profundidad el riesgo de cáncer hereditario y riesgo de patología cardiovascular, incluyendo también información acerca de alteraciones neurológicas, salud de los órganos, trastornos de coagulación, enfermedades endocrinas y metabólicas, trastornos inmunológicos, información farmacogenómica así como el análisis de enfermedades de las que se pueda ser portador y por lo tanto se puedan trasmitir a los hijos.

Centros de Medicina Genómica

Veritas Int. en colaboración con diferentes clínicas y centros hospitalarios está creando Unidades de Medicina Genómica, con una doble orientación, una vertiente preventiva, dirigida a población sana, y otra diagnóstica, en la que atender las demandas de un paciente con sospecha de enfermedad hereditaria. En ambos casos, persiguiendo un mismo objetivo: facilitar el acceso de la población a la medicina genómica.

Sobre Veritas Intercontinental

Veritas Intercontinental es la filial internacional de Veritas Genetics, The Genome Company, que opera en Europa, América Latina, Japón y Emiratos. Su misión es impulsar el genoma completo y ofrecer a las personas una información que les faculta maximizar la calidad y la duración de su vida y sus familias, cambiando la manera en que el mundo concibe la genética.

Veritas fue la primera compañía en ofrecer la secuenciación e interpretación del genoma completo a los consumidores y sus médicos y lidera el campo de la genética, ampliando los límites de la ciencia y la tecnología y reduciendo el coste del genoma.

Veritas fue fundada en 2014 por líderes en genómica de la Harvard Medical School y opera en todo el mundo desde sus oficinas en los Estados Unidos, Europa y China. La compañía ha sido reconocida MIT Technology Review como una de las 50 Smartest Companies en 2016 y 2017, por Fast Company como una de las compañías de salud más innovadoras del mundo en 2018, y por CNBC como una de las empresas Disruptor 50 en 2018 y 2019.

