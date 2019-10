Bite Away combate las picaduras de insectos durante los viajes de invierno Comunicae

jueves, 24 de octubre de 2019, 16:16 h (CET) La llegada de las bajas temperaturas de invierno invita a los españoles a elegir destinos cálidos para pasar las vacaciones de Navidad. Según la plataforma Evaneos, que conecta a viajeros con agencias de viajes, los destinos preferidos son Marruecos, Argentina y Costa Rica, que ofrecen atractivas propuestas de ocio en playas, bosques, montañas y desierto Planificar y reservar las actividades y alojamientos previamente es esencial para sacar el máximo provecho del viaje. Asimismo, preparar la maleta con todo lo necesario es clave para evitar contratiempos durante el viaje.

Por esta razón, el fabricante alemán mibeTec lanza bite away®, lanza en España un novedoso dispositivo que alivia el picor, el dolor y la hinchazón causados por las picaduras de mosquitos, avispas, abejas, avispones y tábanos en un formato perfecto para viajar.

Este producto sanitario patentado es rápido y sencillo de utilizar. Basta con que el usuario coloque la superficie de contacto de cerámica del dispositivo sobre la picadura y pulse una única vez sobre uno de los dos botones. Para aquellos usuarios que lo usen por primera vez como para aquellos que cuenten con pieles más sensibles deben presionar ligeramente el botón izquierdo (proporciona calor durante 3 segundos). Para un uso regular, se recomienda pulsar el botón derecho del producto (5 segundos de calor).

Tras pulsar el botón, la superficie de contacto de cerámica se calentará hasta alcanzar los 51 °C de temperatura y, a continuación, se encenderá un LED. La luz del dispositivo se apagará cuando el aparato se desconecte automáticamente. El paciente solo tiene que respetar una pausa de al menos dos minutos entre aplicación y aplicación.

Una solución sin químicos

Este dispositivo electrónico es la opción perfecta para paliar los efectos de las picaduras sin necesidad de aplicar sustancias químicas sobre la piel. Además, tiene una duración de más de 300 aplicaciones con un solo juego de pilas que una vez cambiadas hacen que el dispositivo siga funcionando sin recargas ni recambios. Además, bite away puede utilizarlo toda la familia, incluido niños (auto aplicación a partir de 12 años) y embarazadas.

Especialmente indicado para aquellos viajeros que han elegido un destino exótico para pasar sus vacaciones, es también muy útil para quienes se van de camping o viajan en autocaravana y para aquellas familias que pasen las vacaciones de invierno en lugares de playa o pantanos donde proliferan los mosquitos y otros insectos.

Sobre bite away®

bite away® es un producto sanitario patentado para el tratamiento sintomático del picor, el dolor y la hinchazón causados por las picaduras y mordeduras de insectos como, por ejemplo, mosquitos, avispas, abejas, avispones o tábanos. Aplicar bite away® es muy sencillo. Basta con que el usuario coloque la superficie de contacto de cerámica del dispositivo sobre la picadura y pulse una única vez sobre uno de los dos botones. Tanto la primera vez que se use como aquellas personas que cuentan con pieles más sensibles deben presionar ligeramente el botón izquierdo (proporciona calor durante 3 segundos). Para un uso regular, se recomienda pulsar el botón derecho del producto (5 segundos de calor).

Tras pulsar el botón, la superficie de contacto cerámica se calentará hasta alcanzar los 51º C de temperatura y a continuación se encenderá un LED. La luz del dispositivo se apagará cuando el aparato se desconecte automáticamente. Debe dejar un intervalo de, al menos, dos minutos entre cada aplicación y no superar las cinco aplicaciones en una hora sobre la misma zona de la piel.

Web: https://www.bite-away.com/es/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.