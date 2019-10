Ebury compra la empresa internacional de pagos de nóminas Frontierpay Comunicae

jueves, 24 de octubre de 2019, 11:24 h (CET) La fintech Ebury ha informado de la compra de la empresa de pagos de nóminas Frontierpay, con oficinas en Reino Unido y Singapur y que ofrece sus servicios en 180 países, por un importe que no ha sido desvelado La fintech Ebury ha informado de la compra de la empresa de pagos de nóminas Frontierpay, con oficinas en Reino Unido y Singapur y que ofrece sus servicios en 180 países, por un importe que no ha sido desvelado.

La operación, que supone la primera adquisición de una compañía que realiza Ebury, contribuirá a acelerar su crecimiento y se produce tras cerrar recientemente acuerdos de asociación con entidades bancarias como Sace Simest y Unicaja Banco.

Ebury ha comunicado que la adquisición de Frontierpay forma parte de una estrategia encaminada a invertir en tecnologías que ayuden a acelerar la automatización de los procesos de pago internacionales, específicamente dirigida a la actividad financiera y funciones de tesorería de las empresas de tamaño medio. En esta línea, Ebury está invirtiendo además en tecnologías que mejoran los procesos relacionados con el comercio exterior de las pymes, lo que incluye servicios de cobertura de tipo de cambio, gestión de efectivo y financiación al comercio.

La compra de Frontierpay se enmarca además en el proceso de expansión geográfica que está acometiendo Ebury, con 25 oficinas en 20 países. De esta manera, refuerza la presencia de la fintech en la región de Asia-Pacífico, donde ya cuenta con oficinas en Hong-Kong y Australia.

El cofundador y consejero delegado de Ebury, Juan Lobato, ha señalado que la transacción se produce en un período de cambio para su negocio, en el que se han anunciado acuerdos de asociación con instituciones financieras. "Seguimos invirtiendo en tecnologías que cambiarán la forma en que las pymes comercian y hacen sus pagos a nivel internacional", ha destacado. "La incorporación de los fundadores de Frontierpay complementará nuestro espíritu emprendedor y aportará a nuestro equipo una experiencia muy valiosa", ha asegurado Lobato.

De su lado, el consejero delegado de Frontierpay, Owain Walters, ha resaltado que el acceso a la plataforma de Ebury permitirá acelerar su tasa de crecimiento y brindar a los clientes "las ventajas de unos servicios únicos en el campo de las transacciones internacionales". "Nos ofrecerá una cobertura geográfica más amplia y un equipo tecnológico dedicado a impulsar nuestro desarrollo de productos", ha añadido.

