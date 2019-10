Mail Boxes Etc. participará en la Feria e-Show Madrid Comunicae

jueves, 24 de octubre de 2019, 11:04 h (CET) Mail Boxes Etc. participará con un estand propio (Estand: 3 - Área eLogístics) en la feria e-Show Madrid. Se trata de un encuentro ineludible para el sector logístico. El objetivo de MBE es dar visibilidad a la marca en uno de los eventos de referencia sobre Marketing e e-Commerce para profesionales Durante el 29 y 30 de octubre pasarán por el pabellón 5 de IFEMA 13.000 visitantes especializados en eCommerce y digital marketing. Mail Boxes Etc. participará en este evento con el objetivo de dar visibilidad a la marca y reforzar sus relaciones comerciales en un escenario perfecto para atraer negocio y crear sinergias entre profesionales.

El sector logístico atraviesa un buen momento gracias al aumento generalizado de las transacciones que provienen de los e-Commerce, pero siguen existiendo ciertos desafíos importantes para tener en cuenta. Canales como los marketplaces, retos como las roturas de stock, la omnicanalidad y las entregas on time, formarán parte de las temáticas principales de esta nueva edición de e-Show.

El programa de conferencias propuesto por la feria analizará y profundizará en los principales desafíos a los que cualquier e-Commerce debe hacer frente para alcanzar sus objetivos, aumentar sus ratios de conversión, y posicionarse respecto a su competencia a través de los conceptos más innovadores y transgresores como la utilización de chatbots, voice search, influencer marketing, hiper personalización, AI, realidad aumentada, machine learning y métricas omnichannel.

En este entorno lleno de nuevos retos, las empresas requieren de una garantía profesional para enviar todo tipo de materiales con seguridad y rapidez. En definitiva, un partner estratégico con quien confiar una parte muy relevante de todo el proceso de compra, y Mail Boxes Etc. ofrece esta confianza. Además, la empresa cuenta con un plugin MBE e-Link, que permite a las empresas concentrarse en su negocio y ser más eficientes, confiando la gestión de todos los procesos relacionados con la logística en la experiencia de Mail Boxes Etc.

Mail Boxes Etc. sigue creciendo en todas las comunidades. La empresa lleva creando puestos de trabajo en España, desde hace más de 10 años. La compañía cuenta con una cartera de más de 100.000 clientes en España y realiza más de un millón y medio de servicios al año, con un crecimiento constante de su facturación y una estructura de apoyo total a la red de franquiciados.

Sobre Mail Boxes Etc.

Mail Boxes Etc. ("MBE") es una de las mayores redes de Centros de Servicios convenientemente ubicados que ofrecen envíos, logística, impresión, servicios de marketing y comunicación a empresas y particulares.

Los Centros de Servicios MBE, son en propiedad y administrados por empresarios franquiciados que reciben el soporte de equipos experimentados y ofrecen a pymes y particulares, soluciones a medida de las necesidades de sus negocios y actividades.

En 2017, con la adquisición de Alphagraphics y PostNet (2 compañías estadounidenses con una oferta de servicios similar a MBE), MBE amplió su red global a 2.540 centros en 47 países, con unas ventas anuales combinadas de aproximadamente 861 millones de Euros (FY2018).

Desde que se abrió el primer Centro MBE en 1993 hasta hoy, la red española ha alcanzado más de 240 Centros de Servicios con unas ventas globales de 103,4 millones de Euros en 2018 (+13,5 vs 2017)

MBE España es miembro de pleno derecho de la AEF, Asociación Española de Franquiciadores.

Para más información sobre MBE, por favor visitar www.mbeglobal.com

www.mbe.es – www.mbe-franquicia.es

MBE Worldwide Group

www.mbeglobal.com - www.mbe.it - www.mbe.es - www.mbe.de - www.mbefrance.fr – www.mbe.pl – www.postnet.com – www.alphagraphics.com

