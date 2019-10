¿Influye la edad del hombre en la esterilidad masculina?

Los problemas de esterilidad masculina afectan a millones de hombres a lo largo de todo el mundo, razón por la cual es importante que conozcamos todo lo relacionado con ella, sepamos si la edad influye y, sobre todo, conozcamos los consejos de los expertos como los que podéis encontrar en esta página, ya que serán los que os puedan guiar mejor en vuestro caso en particular.



Los problemas de fertilidad masculina, más comunes de lo que se piensa Antes de nada es importante que partamos de la base de que la esterilidad masculina es una realidad.



Si bien es cierto, cuando queremos ser padres nos preocupa más la fertilidad de la mujer, pero la realidad nos dice que el hombre también va perdiendo sus capacidades con el paso de los años.



Sin embargo, debemos ser conscientes de que a día de hoy es un problema que afecta a un amplio porcentaje de la población, además de que son muchos los factores que pueden influir, de manera que también hay muchas alternativas que pueden ayudarnos a aumentar nuestras posibilidades de tener descendencia.



La edad influye en la esterilidad masculina La razón por la que la edad fértil del hombre preocupa menos que la de la mujer, es precisamente porque está menos condicionado por la edad.



Pero esto no quiere decir que el paso de los años no influya negativamente en las opciones de reproducción de los hombres, ya que efectivamente, cuanto más tardemos en tener descendencia, más reduciremos nuestras posibilidades.



En este sentido, los científicos coinciden en que la fertilidad masculina comienza a reducirse a partir de los 50 años, aunque recientes estudios demuestran que incluso en algunos casos puede dar comienzo a partir de los 41 años.



Es por ello que debemos tener en cuenta que, cuanto mayor sea el tiempo que pase, más dificultades tendremos para poder ser padres.



Consejos para prevenir la esterilidad masculina No obstante, pese a que esto es una mala noticia en general para aquellos que no han podido ser padres a edades más tempranas, también tenemos una noticia muy positiva, que es el hecho de que nuestro estilo de vida, salud y cuidados, van a aumentar de forma considerable no solo nuestras posibilidades de concebir, sino también de ampliar los años de fertilidad antes de la llegada de la esterilidad masculina.



En este sentido, deberemos tener en cuenta los siguientes aspectos.



El consumo de determinados fármacos (por ejemplo la cimetidina y la nitrofurantoína), reducen la fertilidad.



El tabaco es uno de los peores enemigos de la fertilidad.



Hay tratamientos como la quimioterapia que también afectan negativamente a la fertilidad masculina.



Abusar de alcohol y drogas también va a adelantar la esterilidad y a disminuir la fertilidad.



Una excesiva exposición a radiación puede resultar negativa.



Las personas que viven en entornos menos contaminados, aplazan considerablemente la esterilidad masculina.



El estrés es enemigo de la fertilidad, tanto en el hombre como en la mujer.



El haber padecido enfermedades de transmisión sexual, puede ser negativo.



La eyaculación retrógrada.



Por otra parte, os recordamos que cada hombre es un mundo, de manera que siempre habrá factores biológicos como la regulación hormonal, las posibles anomalías congénitas, enfermedades, etc., que puedan influir, pero en cualquier caso, cumpliendo con los consejos y optando por unos buenos complementos, aumentaremos de forma muy considerable nuestras posibilidades incluso aunque nuestra edad sea avanzada.